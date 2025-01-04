4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Эвертон».

Поединок прошел на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Победу в матче одержали хозяева со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полное игровое время получили украинцы Илья Забарный и Виталий Миколенко. Единственный гол в матче забил Брукс на 77-й минуте.

«Борнмут» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей и установил клубный рекорд.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Борнмут – Эвертон – 1:0

Гол: Брукс, 77

Видеообзор матча