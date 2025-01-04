Борнмут – Эвертон – 1:0. Дерби украинцев и рекорд вишен. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 20-го тура АПЛ
4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Эвертон».
Поединок прошел на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Победу в матче одержали хозяева со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Полное игровое время получили украинцы Илья Забарный и Виталий Миколенко. Единственный гол в матче забил Брукс на 77-й минуте.
«Борнмут» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей и установил клубный рекорд.
Чемпионат Англии. 20-й тур
Борнмут – Эвертон – 1:0
Гол: Брукс, 77
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Франк Фабра может стать первым зимним трансфером «горняков»
Легендарный аргентинец выделил трех голкиперов