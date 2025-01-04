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Чемпионат Англии
Борнмут
04.01.2025 17:00 – FT 1 : 0
Эвертон
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Англия
04 января 2025, 23:05 |
117
0

Борнмут – Эвертон – 1:0. Дерби украинцев и рекорд вишен. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 20-го тура АПЛ

04 января 2025, 23:05 |
117
0
Борнмут – Эвертон – 1:0. Дерби украинцев и рекорд вишен. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Эвертон».

Поединок прошел на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Победу в матче одержали хозяева со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полное игровое время получили украинцы Илья Забарный и Виталий Миколенко. Единственный гол в матче забил Брукс на 77-й минуте.

«Борнмут» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей и установил клубный рекорд.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Борнмут – Эвертон – 1:0
Гол: Брукс, 77

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Борнмут).
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Впервые в истории. Борнмут с Забарным установил клубный рекорд в АПЛ
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный Борнмут - Эвертон
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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