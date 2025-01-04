4 января на «Виталити» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда с лета 2023-го года играет под руководством Ираолы. Андони принимал вишенок уже как клуб, что сохранил усилиями предшественника место в АПЛ. Но уже в прошлом, дебютном для себя, сезоне баск добился более чем удовлетворительного результата в виде 12-го места в итоговой таблице АПЛ. Ну, а в новом цикле, даже продав ключевого бомбардира, Соланке, получилось только прибавить, причем очень заметно. Выигрывая больше половины матчей в Премьер-Лиге, причем зачастую именно у грандов - Арсенала, Сити, Тоттенхэма и МЮ - получилось отметить Рождество на 5-м месте. После такого ничьи с Кристал Пэлас и даже Фулхэмом выглядят чуть ли не потерями очков.

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Эвертон

Клуб чуть менее двух лет назад назначил тренером Шона Дайша. И тот дважды спасал ирисок от вылета в Чемпионшип. В прошлом сезоне это было чуть ли не сродни подвигу. Ведь дважды футбольные чиновники снимали очки с синих за нарушения финансовых правил в прежние сезоны. Ничего, менеджер справился, и от нового цикла ждали, что команда из Ливерпуля наконец-то прибавит. Вместо этого она провалила старт, проиграв четырежды в чемпионате и вылетев из Кубка Лиги. Но осенью получилось набрать обороты. Поражений все равно явно больше, чем побед, но очки набирались стабильно, что помогало выбраться из зоны вылета, и даже немного дистанцироваться от тройки аутсайдеров. Последовательно взяли ничьи с Арсеналом, Челсии Манчестер Сити. И, кажется, на это банально ушло немало сил, ведь в крайнем туре совсем уж без борьбы, 0:2 уступили Ноттингем Форест.

Статистика личных встреч

В прошлом календарном году вишенки выиграли у ирисок и дома, и на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех подопечных Андони Ираолы. Они играют дома, и смогут, пусть и не так уверенно, как лесники, выиграть свой матч у синих (коэффициент - 1,75).