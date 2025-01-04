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Англия
04 января 2025, 13:52 |
33
0

Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 20-го тура Английской Премьер-лиги 4 января в 17:00

04 января 2025, 13:52 |
33
0
Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

4 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Эвертон».

Поединок пройдет на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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