Англия04 января 2025, 13:52 |
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Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 20-го тура Английской Премьер-лиги 4 января в 17:00
04 января 2025, 13:52 |
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4 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Эвертон».
Поединок пройдет на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.
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