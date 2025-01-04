4 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Эвертон».

Поединок пройдет на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

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Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.