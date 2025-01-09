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Англия
09 января 2025, 03:51 | Обновлено 09 января 2025, 03:53
52
0

Ван Дейк раскритиковал арбитров в матче против Тоттенхэма

Защитник «Ливерпуля» считает, что соперник должен был остаться в меньшинстве

09 января 2025, 03:51 | Обновлено 09 января 2025, 03:53
52
0
Ван Дейк раскритиковал арбитров в матче против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение в полуфинальном кубковом матче против «Тоттенхэма» (0:1).

«Зачем в игре четвертый арбитр? Или лайнсмены? Или вообще VAR? Они же должны помогать главному арбитру, если он что-то не увидел.

Не удалить Лукаса Бергваля – это судейская ошибка. И я ему это сказал. Он сорвал потенциально опасную атаку, а это стопроцентно желтая карточка. Но арбитры решили по-другому, а Лукас забил нам через минуту.

Я не оправдываю команду и это не причина поражения. Но это был ключевой момент в игре», – прокомментировал защитник „Ливерпуля“.

Ранее главный тренер команды Арне Слот также прокомментировал поражение в игре.

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм - Ливерпуль Арне Слот Лукас Бергвалль Вирджил ван Дейк
Олександр Сільченко Источник: BBC
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