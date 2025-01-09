Монфис разбил лаки-лузера и вышел в полуфинал турнира в Окленде перед АО-25
Гаэль переиграл Факундо Диаса Акосту в 3-м раунде соревнований АТР 250
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) пробился в полуфинал хардового турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В 3-м раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл Факундо Диаса Акосту (Аргентина, ATP 78) за 1 час и 18 минут.
ATP 250 Окленд. Хард. 1/4 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Факундо Диас Акоста (Аргентина) [LL] – 6:3, 6:1
Это была первая встреча соперников. Факундо проиграл в финале квалификации, но получил статус лаки-лузера и успел пройти Кэмерона Норри и Себастьяна Баэса.
Монфис впервые с июня 2024 года дошел до стадии 1/2 финала. Тогда он в полуфинале уступил на травяных соревнованиях на Мальорке.
Следующим соперником Гаэля станет Нишеш Басаваредди (США, ATP 133), который в четвертьфинале одолел Алекса Микельсена (США, ATP 41) 2:6, 6:2, 6:4. Ранее Монфис и Басаваредди провели очное противостояние в 1-м раунде Брисбена, где победу в трех партиях одержал француз.
На следующей неделе Монфис выступит в основе Открытого чемпионата Австралии 2025.
Lamonf, la victoire 😊@Gael_Monfils becomes the oldest semi-finalist in @ASB_Classic history with his 6-3 6-1 win over Diaz Acosta. #ASBClassic25 pic.twitter.com/nBVaSTQ90r— Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2025
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