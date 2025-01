Монфис разбил лаки-лузера и вышел в полуфинал турнира в Окленде перед АО-25

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) пробился в полуфинал хардового турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 3-м раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл Факундо Диаса Акосту (Аргентина, ATP 78) за 1 час и 18 минут.

ATP 250 Окленд. Хард. 1/4 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Факундо Диас Акоста (Аргентина) [LL] – 6:3, 6:1

Это была первая встреча соперников. Факундо проиграл в финале квалификации, но получил статус лаки-лузера и успел пройти Кэмерона Норри и Себастьяна Баэса.

Монфис впервые с июня 2024 года дошел до стадии 1/2 финала. Тогда он в полуфинале уступил на травяных соревнованиях на Мальорке.

Следующим соперником Гаэля станет Нишеш Басаваредди (США, ATP 133), который в четвертьфинале одолел Алекса Микельсена (США, ATP 41) 2:6, 6:2, 6:4. Ранее Монфис и Басаваредди провели очное противостояние в 1-м раунде Брисбена, где победу в трех партиях одержал француз.

На следующей неделе Монфис выступит в основе Открытого чемпионата Австралии 2025.

Lamonf, la victoire 😊@Gael_Monfils becomes the oldest semi-finalist in @ASB_Classic history with his 6-3 6-1 win over Diaz Acosta. #ASBClassic25 pic.twitter.com/nBVaSTQ90r