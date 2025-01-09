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  4. «На тебя сверху надавили?» Кабаев – о разговоре с Ярмоленко
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 16:56 |
1722
0

«На тебя сверху надавили?» Кабаев – о разговоре с Ярмоленко

Футболист киевского «Динамо» рассказал о том, почему перестал играть под седьмым номером

09 января 2025, 16:56 |
1722
0
«На тебя сверху надавили?» Кабаев – о разговоре с Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Футболист киевского «Динамо» Владислав Кабаев вспомнил, как играл в столичном клубе под седьмым номером и рассказал, почему отдал его Андрею Ярмоленко:

«Когда я пришел в «Динамо», то 7-й номер освободился, так как ушел Вербич. Первого, кого я встретил, был наш администратор Максимыч. Он посоветовал мне взять этот номер, тем более я тоже хотел играть с семеркой. Я не чувствовал никакого давления, хотя мне говорили: «Ты знаешь, что под этим номером играл Шевченко?».

А потом пришел Ярмоленко и он начал играть под 21-м номером. А я смотрел на него и понимал, что ему он не идет. Я подошел к нему и предложил отдать 7-й номер. Он отказался, а потом пришел ко мне на второй день и спросил: «Может на тебя сверху надавили?».

А я просто хотел вернуть себе 22-й номер, под которым я играл в «Заре» и хоть немного, но забивал. Он еще пару раз переспросил меня, но это было мое окончательное решение», – вспомнил Кабаев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Кабаев Андрей Ярмоленко
Микола Титюк Источник: Sportarena
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