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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 17:36 |
230
0

Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате

Владислав Кабаев рассказал о желании покинуть Украинскую Премьер-лигу

08 января 2025, 17:36 |
230
0
Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Футболист киевского «Динамо» Владислав Кабаев рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в клубе из европейского чемпионата:

«У меня большая мотивация перейти в европейский клуб, несмотря на то, что мне уже 29 лет. Как говорил когда-то Скрипник: «В Европе в паспорт не смотрят».

Я собираюсь сделать все, что от меня зависит; занимаюсь с нутрициологом; знаю, как правильно питаться. У меня есть личный тренер по физической подготовке и я понимаю, как правильно восстанавливаться после нагрузок. Осталось только подтянуть английский язык», – признался футболист.

В этом сезоне Кабаев провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» вышло из отпуска и будет готовится в Турции ко второй части чемпионата.

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Микола Титюк Источник: Sportarena
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