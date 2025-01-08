Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате

Футболист киевского «Динамо» Владислав Кабаев рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в клубе из европейского чемпионата:

«У меня большая мотивация перейти в европейский клуб, несмотря на то, что мне уже 29 лет. Как говорил когда-то Скрипник: «В Европе в паспорт не смотрят».

Я собираюсь сделать все, что от меня зависит; занимаюсь с нутрициологом; знаю, как правильно питаться. У меня есть личный тренер по физической подготовке и я понимаю, как правильно восстанавливаться после нагрузок. Осталось только подтянуть английский язык», – признался футболист.

В этом сезоне Кабаев провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» вышло из отпуска и будет готовится в Турции ко второй части чемпионата.