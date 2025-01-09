Жеребьевка Aus Open 2025: соперники Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса
Уже 12 января в Мельбурне стартует первый турнир Grand Slam в 2025 году
В ночь на 9 января состоялась церемония жеребьевки мужской основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025.
Действующий победитель турнира и первый номер АТР Янник Синнер (Италия) в 1-м раунде сыграет против Николаса Джарри (Чили, ATP 34).
Второй сеяный соревнований Александр Зверев (Германия, ATP 2) в 1/64 выйдет на корт против Лукаса Пуиля (Франция, ATP 104).
Звездный Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) на старте Australian Open встретится с Александром Шевченко (Казахстан, ATP 72).
Тейлор Фритц (США, ATP 4) с четвертым номером посева в первом круге поборется против своего соотечественника Дженсона Бруксби.
Легендарный серб и 10-кратный победитель Aus Open Новак Джокович (АТР 7), который стал седьмым сеяным, в 1/64 финала сыграет с обладателем wild card Нишешом Басаваредди (США, ATP 133).
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 52) в стартовой игре встретится с Джованни Мпеши Перрикаром (Франция, ATP 30).
Австралийский шоумен Ник Кирьос продолжает свое возвращение в Тур. В 1-м раунде он сыграет против Джейкоба Фирнли (Великобритания, ATP 86).
Australian Open 2025 пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Уже в воскресенье стартует основная сетка турнира. Ранее также стали известны результаты жеребьевки женской сетки Aus Open, где выступят 6 представительниц Украины.
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