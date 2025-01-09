ВИДЕО. Вышло красиво. Шахтер забил первый гол в 2025 году

Шахтер в контрольном матче против Динамо Загреб забил гол силами хавбека Кевина – это первый мяч команды Марино Пушича в 2025 году.

Бразильскому игроку удался классный удар в дальний угол (сделал счет 1:1).

Шахтер сейчас готовится к возобновлению основного этапа Лиги чемпионов, где чемпиону Украины осталось сыграть против Бреста 22 января и Боруссии Дортмунд 29 января.