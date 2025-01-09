ВИДЕО. Вышло красиво. Шахтер забил первый гол в 2025 году
Кевину удался классный удар
Шахтер в контрольном матче против Динамо Загреб забил гол силами хавбека Кевина – это первый мяч команды Марино Пушича в 2025 году.
Бразильскому игроку удался классный удар в дальний угол (сделал счет 1:1).
Шахтер сейчас готовится к возобновлению основного этапа Лиги чемпионов, где чемпиону Украины осталось сыграть против Бреста 22 января и Боруссии Дортмунд 29 января.
⚽️ Перший гол «Шахтаря» у 2025 році 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 9, 2025
🧡 Кевін зрівнює рахунок у спарингу 🆚 «Динамо» (Загреб) ⚒️#Shakhtar #ШахтарДинамоЗ pic.twitter.com/usBaCdERdF
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