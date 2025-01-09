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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 17:03 | Обновлено 09 января 2025, 17:06
1118
0

ВИДЕО. Вышло красиво. Шахтер забил первый гол в 2025 году

Кевину удался классный удар

09 января 2025, 17:03 | Обновлено 09 января 2025, 17:06
1118
0
ВИДЕО. Вышло красиво. Шахтер забил первый гол в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Шахтер в контрольном матче против Динамо Загреб забил гол силами хавбека Кевина – это первый мяч команды Марино Пушича в 2025 году.

Бразильскому игроку удался классный удар в дальний угол (сделал счет 1:1).

Шахтер сейчас готовится к возобновлению основного этапа Лиги чемпионов, где чемпиону Украины осталось сыграть против Бреста 22 января и Боруссии Дортмунд 29 января.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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