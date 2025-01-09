Крапивцов вне заявки на ЛЧ. Ланс отказался от аренды Лопеса
Испанский клуб не имеет возможности дозаявлять игроков на Лигу чемпионов
Недавно испанская «Жирона» потеряла голкипера Пау Лопеса, который перешел в аренду во французский «Ланс». Сам Лопес принадлежит «Марселю».
Сейчас «Ланс» отказался от аренды игрока в пользу «Жироны».
Как сообщает издание RMC Sport, испанский клуб удержит игрока в аренде до 29 января. Такой шаг Жироны объясняется тем, что окно регистрации в Лиге чемпионов закрыто, и команда не может заявить нового голкипера на два матча основного этапа еврокубка.
«Жирона» заявила на начало основного этапа Лиги чемпионов только Пауло Гассанигу и Пау Лопеса. Также участие в еврокубках могут принять три голкипера молодежной команды. 36-летний резервный голкипер испанского клуба Хуан Карлос Мартин не был внесен в заявку.
В случае выхода «Жироны» в следующий этап Лиги чемпионов команда сможет менять игроков в заявочном списке.
Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов пока находится вне заявки. Ранее клуб планировал дозаявить его на матчи Лиги чемпионов.
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