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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 16:39 | Обновлено 05 января 2025, 17:42
1821
0

ОФИЦИАЛЬНО. Автор первого в истории гола Полесья в еврокубках покинул клуб

Богдан Кушниренко покинул житомирский клуб

05 января 2025, 16:39 | Обновлено 05 января 2025, 17:42
1821
0
ОФИЦИАЛЬНО. Автор первого в истории гола Полесья в еврокубках покинул клуб
ФК Полесье. Богдан Кушниренко

Украинский полузащитник «Полесья» Богдан Кушниренко покинул клуб.

Контракт игрока завершился и стороны решили его не продлевать.

Богдан Кушниренко присоединился к команде еще в январе 2022 года и был одним из тех, кто помогал клубу выйти в Премьер-лигу. Именно он стал автором первого гола в истории «Полесья» в еврокубках в ворота «Олимпии» в рамках квалификации в Лигу конференций.

В составе «Полесья» Кушниренко сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кушниренко подписал предварительное соглашение с «ЛНЗ».

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Богдан Кушниренко Полесье Житомир Олимпия Любляна Лига конференций трансферы трансферы УПЛ
Іван Распутін Источник: ФК Полесье
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