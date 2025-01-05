ОФИЦИАЛЬНО. Автор первого в истории гола Полесья в еврокубках покинул клуб

Украинский полузащитник «Полесья» Богдан Кушниренко покинул клуб.

Контракт игрока завершился и стороны решили его не продлевать.

Богдан Кушниренко присоединился к команде еще в январе 2022 года и был одним из тех, кто помогал клубу выйти в Премьер-лигу. Именно он стал автором первого гола в истории «Полесья» в еврокубках в ворота «Олимпии» в рамках квалификации в Лигу конференций.

В составе «Полесья» Кушниренко сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кушниренко подписал предварительное соглашение с «ЛНЗ».