Источник: защитник Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ
Богдан Кушниренко забил первый гол житомирского клуба в еврокубках
Полузащитник житомирского Полесья Богдан Кушниренко скоро станет игроком черкасского ЛНЗ.
По информации ТаТоТаке, 29-летний футболист уже подписал предварительный контракт с черкасским клубом.
Действующее соглашение о хавбеке с житомирским клубом Полесья завершается в конце декабря 2024 года.
В этом сезоне Кушниренко провел 7 матчей за Полесье (5 в УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Лиге конференций) и отличился одним забитым голом.
Кушниренко вошел в историю житомирского футбола, забив первый гол «Полесья» в еврокубках, на стартовой минуте матча с «Олимпией» Любляна.
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