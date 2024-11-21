Источник: защитник Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ

Полузащитник житомирского Полесья Богдан Кушниренко скоро станет игроком черкасского ЛНЗ.

По информации ТаТоТаке, 29-летний футболист уже подписал предварительный контракт с черкасским клубом.

Действующее соглашение о хавбеке с житомирским клубом Полесья завершается в конце декабря 2024 года.

В этом сезоне Кушниренко провел 7 матчей за Полесье (5 в УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Лиге конференций) и отличился одним забитым голом.

Кушниренко вошел в историю житомирского футбола, забив первый гол «Полесья» в еврокубках, на стартовой минуте матча с «Олимпией» Любляна.