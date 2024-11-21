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Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:28
360
0

Источник: защитник Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ

Богдан Кушниренко забил первый гол житомирского клуба в еврокубках

21 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:28
360
0
Источник: защитник Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ
ФК Полесье. Богдан Кушниренко

Полузащитник житомирского Полесья Богдан Кушниренко скоро станет игроком черкасского ЛНЗ.

По информации ТаТоТаке, 29-летний футболист уже подписал предварительный контракт с черкасским клубом.

Действующее соглашение о хавбеке с житомирским клубом Полесья завершается в конце декабря 2024 года.

В этом сезоне Кушниренко провел 7 матчей за Полесье (5 в УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Лиге конференций) и отличился одним забитым голом.

Кушниренко вошел в историю житомирского футбола, забив первый гол «Полесья» в еврокубках, на стартовой минуте матча с «Олимпией» Любляна.

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Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Богдан Кушниренко трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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