Кушниренко cтал автором первого еврокубкового гола Полесья
Премьерный мяч на международной арене житомиряне забили на 91-й минуте, начиная с дебюта
Несмотря на поражение в ответном матче с «Олимпией» (1:2), «Полесью» удалось таки открыть голевой счет в еврокубках. Автором первого забитого мяча житомирян стал 28-летний полузащитник Богдан Кушниренко, который поразил ворота словенцев на 1-й минуте встречи.
Стоит отметить, что среди украинских клубов более позднюю голевую премьеру на международной арене имели только «Днепр», «Металлист», «Карпаты», «Александрия» и «Таврия».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубках
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
Днепр
|
03.10.1984
|
КЧ
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
Трабзонспор
|
136'
|
3:0 (д)
|
Металлист
|
05.10.1988
|
КК
|
Юрий ТАРАСОВ
|
Борац
|
115'
|
4:0 (д)
|
Карпаты
|
30.09.1970
|
КК
|
Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ
|
Стяуа
|
103'
|
3:3 (г)
|
Александрия
|
04.08.2016
|
ЛЕ
|
Сергей СТАРЕНЬКИЙ
|
Хайдук
|
103'
|
1:3 (г)
|
Таврия
|
02.09.1992
|
ЛЧ
|
Сергей ШЕВЧЕНКО
|
Шелбурн
|
98'
|
2:1 (д)
|
Полесье
|
01.08.2024
|
ЛК
|
Богдан КУШНИРЕНКО
|
Олимпия
|
91'
|
1:2 (д)
|
ЦСКА
|
13.08.1998
|
КК
|
Сергей РЕВУТ
|
Корк Сити
|
90'
|
1:2 (г)
|
Днепр-1
|
18.08.2022
|
ЛЕ
|
Александр СВАТОК
|
АЕК Л
|
90'
|
1:2 (д)
* начиная с дебюта.
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