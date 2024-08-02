Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кушниренко cтал автором первого еврокубкового гола Полесья
Лига конференций
02 августа 2024, 18:05 | Обновлено 02 августа 2024, 18:25
60
0

Кушниренко cтал автором первого еврокубкового гола Полесья

Премьерный мяч на международной арене житомиряне забили на 91-й минуте, начиная с дебюта

02 августа 2024, 18:05 | Обновлено 02 августа 2024, 18:25
60
0
Кушниренко cтал автором первого еврокубкового гола Полесья
ФК Полесье. Богдан Кушниренко

Несмотря на поражение в ответном матче с «Олимпией» (1:2), «Полесью» удалось таки открыть голевой счет в еврокубках. Автором первого забитого мяча житомирян стал 28-летний полузащитник Богдан Кушниренко, который поразил ворота словенцев на 1-й минуте встречи.

Стоит отметить, что среди украинских клубов более позднюю голевую премьеру на международной арене имели только «Днепр», «Металлист», «Карпаты», «Александрия» и «Таврия».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубках

Клуб

Дата

Ранг

Автор гола

Соперник

Минута*

Счет

Днепр

03.10.1984

КЧ

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

Трабзонспор

136'

3:0 (д)

Металлист

05.10.1988

КК

Юрий ТАРАСОВ

Борац

115'

4:0 (д)

Карпаты

30.09.1970

КК

Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ

Стяуа

103'

3:3 (г)

Александрия

04.08.2016

ЛЕ

Сергей СТАРЕНЬКИЙ

Хайдук

103'

1:3 (г)

Таврия

02.09.1992

ЛЧ

Сергей ШЕВЧЕНКО

Шелбурн

98'

2:1 (д)

Полесье

01.08.2024

ЛК

Богдан КУШНИРЕНКО

Олимпия

91'

1:2 (д)

ЦСКА

13.08.1998

КК

Сергей РЕВУТ

Корк Сити

90'

1:2 (г)

Днепр-1

18.08.2022

ЛЕ

Александр СВАТОК

АЕК Л

90'

1:2 (д)

* начиная с дебюта.

По теме:
Украинцы пропустили 1500-й мяч в еврокубках
Ледецки завоевала 13-ю олимпийскую медаль
Сергей ПУЧКОВ: «Полесье оказалось не готовым в психологическом плане»
цифры и факты Богдан Кушниренко Полесье Житомир
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волчья стая, говорите?
Футбол | 02 августа 2024, 12:58 38
Волчья стая, говорите?
Волчья стая, говорите?

Валерий Василенко – о провальном дебюте «Полесья» в еврокубках

ФОТО. Довбик выбрал игровой номер в Роме
Футбол | 02 августа 2024, 18:13 2
ФОТО. Довбик выбрал игровой номер в Роме
ФОТО. Довбик выбрал игровой номер в Роме

Артему достался номер 11

Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Футбол | 01.08.2024, 20:06
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 01.08.2024, 23:59
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Олимпийские игры | 02.08.2024, 11:44
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
01.08.2024, 18:31 26
Футбол
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
01.08.2024, 00:02 13
Бокс
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
01.08.2024, 05:32 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
01.08.2024, 15:05 15
Олимпийские игры
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
01.08.2024, 08:30
Бокс
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
01.08.2024, 21:03 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем