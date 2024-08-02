Кушниренко cтал автором первого еврокубкового гола Полесья

Несмотря на поражение в ответном матче с «Олимпией» (1:2), «Полесью» удалось таки открыть голевой счет в еврокубках. Автором первого забитого мяча житомирян стал 28-летний полузащитник Богдан Кушниренко, который поразил ворота словенцев на 1-й минуте встречи.

Стоит отметить, что среди украинских клубов более позднюю голевую премьеру на международной арене имели только «Днепр», «Металлист», «Карпаты», «Александрия» и «Таврия».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубках

Клуб Дата Ранг Автор гола Соперник Минута* Счет Днепр 03.10.1984 КЧ Геннадий ЛИТОВЧЕНКО Трабзонспор 136' 3:0 (д) Металлист 05.10.1988 КК Юрий ТАРАСОВ Борац 115' 4:0 (д) Карпаты 30.09.1970 КК Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ Стяуа 103' 3:3 (г) Александрия 04.08.2016 ЛЕ Сергей СТАРЕНЬКИЙ Хайдук 103' 1:3 (г) Таврия 02.09.1992 ЛЧ Сергей ШЕВЧЕНКО Шелбурн 98' 2:1 (д) Полесье 01.08.2024 ЛК Богдан КУШНИРЕНКО Олимпия 91' 1:2 (д) ЦСКА 13.08.1998 КК Сергей РЕВУТ Корк Сити 90' 1:2 (г) Днепр-1 18.08.2022 ЛЕ Александр СВАТОК АЕК Л 90' 1:2 (д)

* начиная с дебюта.