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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 21:09 | Обновлено 04 января 2025, 21:29
3080
7

Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира

Франк Фабра может стать первым зимним трансфером «горняков»

04 января 2025, 21:09 | Обновлено 04 января 2025, 21:29
3080
7
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Фабра

Донецкий «Шахтер» планирует усилить защиту в зимнее трансферное окно.

По информации ENBAJA, «горняки» нацелились на фулбека Франка Фабру – игрока легендарного аргентинского клуба «Бока Хуниорс» и национальной сборной Колумбии. 33-летнему Фабре интересен вариант с трансфером в украинский клуб.

За свою карьеру Фабра на клубном уровне провел 406 матчей, забил 19 голов и сделал 36 ассистов.

Ранее сообщалось, что к расположению «горняков» присоединился венесуэльский нападающий Кевин Келси, который почти весь 2024 год провел в аренде в американском «Цинциннати»

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Бока Хуниорс трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 7
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samird
Чудовий варіант! Молодий, перспективний хлопчина. Повністю адаптований до європейського футболу. 
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+2
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KIEWADIM
Пиздравляю Шл-р с подписцанием)
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+1
ДонЛуган
А если ещё вспомнить что 95% южноамериканских игроков "переписанные" и там реальных 35-36 уже , то конечно трансфер топово выглядит ! Прям усилит перед Боруссией и Брестом 
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+1
Андрій Заліщук
33 роки...мда, таке собі, це буде провал, а не трансфер
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+1
Gargantua81
33 года, серьезно? он поедет в страну где идет война... разве что на нем там криминал висит
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+1
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