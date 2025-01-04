Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира

Донецкий «Шахтер» планирует усилить защиту в зимнее трансферное окно.

По информации ENBAJA, «горняки» нацелились на фулбека Франка Фабру – игрока легендарного аргентинского клуба «Бока Хуниорс» и национальной сборной Колумбии. 33-летнему Фабре интересен вариант с трансфером в украинский клуб.

За свою карьеру Фабра на клубном уровне провел 406 матчей, забил 19 голов и сделал 36 ассистов.

Ранее сообщалось, что к расположению «горняков» присоединился венесуэльский нападающий Кевин Келси, который почти весь 2024 год провел в аренде в американском «Цинциннати»