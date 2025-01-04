Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Франк Фабра может стать первым зимним трансфером «горняков»
Донецкий «Шахтер» планирует усилить защиту в зимнее трансферное окно.
По информации ENBAJA, «горняки» нацелились на фулбека Франка Фабру – игрока легендарного аргентинского клуба «Бока Хуниорс» и национальной сборной Колумбии. 33-летнему Фабре интересен вариант с трансфером в украинский клуб.
За свою карьеру Фабра на клубном уровне провел 406 матчей, забил 19 голов и сделал 36 ассистов.
Ранее сообщалось, что к расположению «горняков» присоединился венесуэльский нападающий Кевин Келси, который почти весь 2024 год провел в аренде в американском «Цинциннати»
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