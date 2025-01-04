ВИДЕО. Звездный легионер вернулся в Шахтер

4 января 2025 года донецкий «Шахтер» отправился на зимние тренировочные сборы в Турцию.

К расположению «горняков» присоединился и венесуэльский нападающий Кевин Келси, который почти весь 2024 год провел в аренде в американском «Цинциннати». В составе клуба MLS 20-летний форвард провел 29 матчей, отметившись 6 забитыми мячами.

Напомним, Кевин Келси имеет контракт с «Шахтером» с января 2023 года. На его счету 37 поединков, 9 голов и 3 ассиста в составе «оранжево-черных».

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