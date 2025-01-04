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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 14:37 | Обновлено 04 января 2025, 14:39
1732
0

ВИДЕО. Звездный легионер вернулся в Шахтер

Аренда Кевина Келси в «Цинциннати» завершилась

04 января 2025, 14:37 | Обновлено 04 января 2025, 14:39
1732
0
ВИДЕО. Звездный легионер вернулся в Шахтер
ФК Шахтер. Кевин Келси

4 января 2025 года донецкий «Шахтер» отправился на зимние тренировочные сборы в Турцию.

К расположению «горняков» присоединился и венесуэльский нападающий Кевин Келси, который почти весь 2024 год провел в аренде в американском «Цинциннати». В составе клуба MLS 20-летний форвард провел 29 матчей, отметившись 6 забитыми мячами.

Напомним, Кевин Келси имеет контракт с «Шахтером» с января 2023 года. На его счету 37 поединков, 9 голов и 3 ассиста в составе «оранжево-черных».

ВИДЕО. Звездный легионер вернулся в Шахтер

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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