Камбеки Реала и Милана, Динамо отдало игроков Ворскле, Калинина уступила

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 января.

1. Безумный триллер в Ла Лиге. Реал вырвал победу у Валенсии в конце матча

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сливочных

2. Камбэк на пути к решающей битве. Милан нанес поражение Ювентусу

«Россонери» вышли в финал Суперкубка Италии

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник Динамо присоединился к Ворскле

Навин Малыш стал игроком «Ворсклы»

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла взяла в аренду еще одного игрока Динамо

Александр Шевченко проведет в полтавском клубе ближайшие полгода

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала полузащитника европейской сборной

Милот Авдыли присоединился к полтавскому клубу

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ усилился чемпионом мира

«Оболонь» подписала из «Кривбасса» Дениса Устименко

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Решение Григорчука. ЛНЗ отпустил футболиста в другой клуб УПЛ

Петр Стасюк будет защищать цвета столичной «Оболони»

5A. Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент

Тарас Степаненко может продолжить карьеру в турецком чемпионате

5B. Звезда Шахтера близок к смене клуба. Известны сумма трансфера и зарплата

Украинский вингер Александр Зубков может перейти в турецкий «Трабзонспор»

6. Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо

20-летний Име Окон получит шанс проявить себя в Турции

7. Калинина не сумела пробиться в финал турнира WTA 500 в Брисбене

Ангелина в поединке за выход в решающий матч проиграла Полине Кудерметовой

8. Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника

Александр может оставить пояс для Владимира

9A. Слава капитана: евроголы Виктора Колотова

Вспоминаем голы капитана звездного «Динамо» полувековой давности

9B. Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал

Для Джека Грилиша минувший год оказался худшим в карьере

10. Финансовые рекордсмены: самые дорогие трансферы 2024 года

О самых дорогих сделках минувшего года