Камбеки Реала и Милана, Динамо отдало игроков Ворскле, Калинина уступила
Главные новости за 3 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 января.
1. Безумный триллер в Ла Лиге. Реал вырвал победу у Валенсии в конце матча
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сливочных
2. Камбэк на пути к решающей битве. Милан нанес поражение Ювентусу
«Россонери» вышли в финал Суперкубка Италии
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник Динамо присоединился к Ворскле
Навин Малыш стал игроком «Ворсклы»
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла взяла в аренду еще одного игрока Динамо
Александр Шевченко проведет в полтавском клубе ближайшие полгода
3C. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала полузащитника европейской сборной
Милот Авдыли присоединился к полтавскому клубу
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ усилился чемпионом мира
«Оболонь» подписала из «Кривбасса» Дениса Устименко
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Решение Григорчука. ЛНЗ отпустил футболиста в другой клуб УПЛ
Петр Стасюк будет защищать цвета столичной «Оболони»
5A. Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Тарас Степаненко может продолжить карьеру в турецком чемпионате
5B. Звезда Шахтера близок к смене клуба. Известны сумма трансфера и зарплата
Украинский вингер Александр Зубков может перейти в турецкий «Трабзонспор»
6. Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
20-летний Име Окон получит шанс проявить себя в Турции
7. Калинина не сумела пробиться в финал турнира WTA 500 в Брисбене
Ангелина в поединке за выход в решающий матч проиграла Полине Кудерметовой
8. Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Александр может оставить пояс для Владимира
9A. Слава капитана: евроголы Виктора Колотова
Вспоминаем голы капитана звездного «Динамо» полувековой давности
9B. Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
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