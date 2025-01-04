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Другие новости
04 января 2025, 07:23 | Обновлено 04 января 2025, 07:34
506
0

Камбеки Реала и Милана, Динамо отдало игроков Ворскле, Калинина уступила

Главные новости за 3 января на Sport.ua

04 января 2025, 07:23 | Обновлено 04 января 2025, 07:34
506
0
Камбеки Реала и Милана, Динамо отдало игроков Ворскле, Калинина уступила
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 января.

1. Безумный триллер в Ла Лиге. Реал вырвал победу у Валенсии в конце матча
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сливочных

2. Камбэк на пути к решающей битве. Милан нанес поражение Ювентусу
«Россонери» вышли в финал Суперкубка Италии

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник Динамо присоединился к Ворскле
Навин Малыш стал игроком «Ворсклы»

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла взяла в аренду еще одного игрока Динамо
Александр Шевченко проведет в полтавском клубе ближайшие полгода

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала полузащитника европейской сборной
Милот Авдыли присоединился к полтавскому клубу

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ усилился чемпионом мира
«Оболонь» подписала из «Кривбасса» Дениса Устименко

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Решение Григорчука. ЛНЗ отпустил футболиста в другой клуб УПЛ
Петр Стасюк будет защищать цвета столичной «Оболони»

5A. Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Тарас Степаненко может продолжить карьеру в турецком чемпионате

5B. Звезда Шахтера близок к смене клуба. Известны сумма трансфера и зарплата
Украинский вингер Александр Зубков может перейти в турецкий «Трабзонспор»

6. Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
20-летний Име Окон получит шанс проявить себя в Турции

7. Калинина не сумела пробиться в финал турнира WTA 500 в Брисбене
Ангелина в поединке за выход в решающий матч проиграла Полине Кудерметовой

8. Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Александр может оставить пояс для Владимира

9A. Слава капитана: евроголы Виктора Колотова
Вспоминаем голы капитана звездного «Динамо» полувековой давности

9B. Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Для Джека Грилиша минувший год оказался худшим в карьере

10. Финансовые рекордсмены: самые дорогие трансферы 2024 года
О самых дорогих сделках минувшего года

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Николай Степанов Sport.ua
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