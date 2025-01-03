ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник Динамо присоединился к Ворскле

Украинский защитник киевского «Динамо» Навин Малыш перешел в аренду в «Ворсклу», сообщают социальные сети полтавского клуба.

21-летний футболист проведет в Полтаве полгода, аренда рассчитана до конца сезона 2024/25.

Навин Малыш имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-19, в которой провел 6 матчей и отличился 1 забитым мячом.

В текущем сезоне Навин Малыш провел 3 матча на клубном уровне.

Ранее сообщалось о том, что молодой защитник пропустит сборы «Динамо».