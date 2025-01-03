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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник Динамо присоединился к Ворскле
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 18:01 |
692
0

ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник Динамо присоединился к Ворскле

Навин Малыш стал игроком «Ворсклы»

03 января 2025, 18:01 |
692
0
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник Динамо присоединился к Ворскле
Динамо Киев от Шурика. Навины Малыш

Украинский защитник киевского «Динамо» Навин Малыш перешел в аренду в «Ворсклу», сообщают социальные сети полтавского клуба.

21-летний футболист проведет в Полтаве полгода, аренда рассчитана до конца сезона 2024/25.

Навин Малыш имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-19, в которой провел 6 матчей и отличился 1 забитым мячом.

В текущем сезоне Навин Малыш провел 3 матча на клубном уровне.

Ранее сообщалось о том, что молодой защитник пропустит сборы «Динамо».

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Динамо Киев Навин Малыш Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: ФК Ворскла
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