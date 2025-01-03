Украина. Премьер лига03 января 2025, 18:01 |
692
0
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник Динамо присоединился к Ворскле
Навин Малыш стал игроком «Ворсклы»
03 января 2025, 18:01 |
692
0
Украинский защитник киевского «Динамо» Навин Малыш перешел в аренду в «Ворсклу», сообщают социальные сети полтавского клуба.
21-летний футболист проведет в Полтаве полгода, аренда рассчитана до конца сезона 2024/25.
Навин Малыш имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-19, в которой провел 6 матчей и отличился 1 забитым мячом.
В текущем сезоне Навин Малыш провел 3 матча на клубном уровне.
Ранее сообщалось о том, что молодой защитник пропустит сборы «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2025, 18:01 0
Поединок состоится 3 января в 22:00 по Киеву
Футбол | 03 января 2025, 14:05 8
Игорь Кульчицкий, Роман Зуб и Михаил Кополовец поделились со Sport.ua мнениями о слиянии клубов
Бокс | 03.01.2025, 03:52
Биатлон | 02.01.2025, 21:29
Футбол | 03.01.2025, 02:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
03.01.2025, 10:15 4
01.01.2025, 19:49
02.01.2025, 07:49 2
Теннис
02.01.2025, 00:16
02.01.2025, 17:54
03.01.2025, 07:54 2