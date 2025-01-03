Минус один. Молодой защитник пропустит сборы Динамо
Денис Дикий проведет подготовку ко второй части сезона с «Динамо» U-19
Украинский защитник киевского «Динамо» U-19 Денис Дикий не полетит на сборы с основной командой киевлян, сообщает Динамомания.
По информации источника, 18-летний футболист 16 января поедет с командой U-19 на сборы в Турцию. Точный список игроков молодежной команды «бело-синих», которые поедут на сборы с основной командой, еще неизвестен, но там точно будет 5 игроков.
В текущем сезоне Денис Дикий провел 20 матчей и отличился 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что стала известна причина, почему игрок сборной Украины отказался пройти просмотр в «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«ПСЖ» нацелился на английского футболиста
Адриэль Ба Луа привлекает внимание нескольких клубов из разных чемпионатов