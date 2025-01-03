Минус один. Молодой защитник пропустит сборы Динамо

Украинский защитник киевского «Динамо» U-19 Денис Дикий не полетит на сборы с основной командой киевлян, сообщает Динамомания.

По информации источника, 18-летний футболист 16 января поедет с командой U-19 на сборы в Турцию. Точный список игроков молодежной команды «бело-синих», которые поедут на сборы с основной командой, еще неизвестен, но там точно будет 5 игроков.

В текущем сезоне Денис Дикий провел 20 матчей и отличился 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что стала известна причина, почему игрок сборной Украины отказался пройти просмотр в «Динамо».