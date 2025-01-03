Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ усилился чемпионом мира
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 12:21 |
1425
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ усилился чемпионом мира

«Оболонь» подписала из «Кривбасса» Дениса Устименко

03 января 2025, 12:21 |
1425
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ усилился чемпионом мира
ФК Оболонь Киев. Денис Устименко

Киевская «Оболонь» официально объявила о подписании украинского нападающего «Кривбасса» Дениса Устименко.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах полноценного трансфера. Детали контракта между чемпионом мира U-20 и «пивоварами» пока не разглашаются.

В первой части сезона 2024/25 Денис Устименко играл в аренде в составе львовских «Карпат», отыграв 14 поединков и отметившись 1 забитым мячом.

Ранее «Оболонь» объявила о переходе Олега Ильина из «Колоса».

По теме:
Стало известно, сколько Ворскла заплатила Арау за вингера Авдыли
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала полузащитника европейской сборной
Сменилось руководство. Украинский тренер возглавит зарубежный клуб
трансферы Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев трансферы УПЛ Денис Устименко
Дмитро Вербинський Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Футбол | 02 января 2025, 15:50 11
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха

Тренер считает, что нужно воспользоваться этим шансом

Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Футбол | 02 января 2025, 17:54 0
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду

Португалец близок к подписанию нового контракта

Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Футбол | 02.01.2025, 14:19
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это европейский чемпион
Футбол | 03.01.2025, 13:27
Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это европейский чемпион
Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это европейский чемпион
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03.01.2025, 05:37
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
01.01.2025, 12:29 7
Футбол
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
02.01.2025, 21:29
Биатлон
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
03.01.2025, 07:54 2
Футбол
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 3
Футбол
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?
Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?
01.01.2025, 23:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем