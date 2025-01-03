Украина. Премьер лига03 января 2025, 12:21 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ усилился чемпионом мира
«Оболонь» подписала из «Кривбасса» Дениса Устименко
03 января 2025, 12:21 |
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Киевская «Оболонь» официально объявила о подписании украинского нападающего «Кривбасса» Дениса Устименко.
Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах полноценного трансфера. Детали контракта между чемпионом мира U-20 и «пивоварами» пока не разглашаются.
В первой части сезона 2024/25 Денис Устименко играл в аренде в составе львовских «Карпат», отыграв 14 поединков и отметившись 1 забитым мячом.
Ранее «Оболонь» объявила о переходе Олега Ильина из «Колоса».
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