Финансовые рекордсмены: самые дорогие трансферы 2024 года
Блогер Sport.ua Сергей Завалко – о самых дорогих сделках минувшего года
В 2024-м году было много интересных футбольных событий. Одни команды удивляли, другие – разочаровывали. У кого-то был спад или подъем, а кто-то стабильно провел весь год. Много интересных событий было и на трансферном рынке. В 2024-м году ни за кого не платили 100 млн евро и более. Но все равно было много интересных новичков, по которым уже можно сделать определенные выводы.
Далее рассмотрим самые дорогие трансферы 2024 года.
Дани Ольмо («Барселона», 55 млн евро)
Ольмо несколько лет связывали с топ-клубами, но по разным причинам он никак не мог покинуть «РБ Лейпциг». Травмы мешали игроку полноценно заявить о себе, но после чемпионата Европы не было сомнений в том, что он пойдет на повышение. В итоге, летом 2024 года испанец вернулся в «Барселону», воспитанником которой является. Сумма трансфера составила 55 млн евро. Дани быстро стал важным игроком для каталонцев. За полсезона 26-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Ольмо хорошо подошел под систему Ханса-Дитера Флика. Однако будущее игрока оказалось под вопросом, поскольку «сине-гранатовые» не могут его зарегистрировать на вторую часть кампании.
Амаду Онана («Астон Вилла», 59,4 млн евро)
В «Эвертоне» часто появляются талантливые игроки, которые со временем покидают клуб из-за его неспособности конкурировать с большинством команд Премьер-лиги. Впрочем, «ириски» неплохо зарабатывают на своих футболистах. Летом они получили почти 60 млн евро за трансфер Онана, который перешел в «Астон Виллу». «Эвертону» досталась приличная сумма, а «львам» – качественный опорник, на которого был спрос в АПЛ. Бельгиец не всегда проводит много времени на поле, но получает шансы от тренера, который использует 23-летнего хавбека как в центре поля, так и в опорной зоне. Онана по-прежнему молодой и перспективный футболист, который может приносить пользу команде.
Жоау Невеш («ПСЖ», 59,9 млн евро)
С приходом Луиса Энрике «ПСЖ» делает ставку на молодых игроков. Отчасти эта стратегия оправдывает себя, поскольку у парижан перспективная команда с хорошим будущим. Однако в еврокубках ей пока не хватает стабильности. Одним из летних новичков «ПСЖ» стал Невеш, который перешел из «Бенфики» почти за 60 млн евро. Молодой португалец быстро освоился на «Парк де Пренс» и стал игроком основы. Уже в первых двух матчах Лиги 1 он оформил по 2 результативные передачи. Сейчас на счету 20-летнего хавбека 2 гола и 6 ассистов в 22-х поединках во всех турнирах. Это хорошие показатели для центрального полузащитника. Невеш может сыграть и в опорной зоне, где тоже чувствует себя комфортно. В этот раз «ПСЖ» не прогадал с трансфером.
Мусса Диаби («Аль-Иттихад», 60 млн евро)
Летом «Астон Вилла» не только подписывала, но и продавала игроков, причем довольно выгодно. Одним из таких футболистов стал Диаби, за которого «львы» получили 60 млн евро от «Аль-Иттихада». К 25-ти годам француз успел зарекомендовать себя в Европе. Он хорошо проявил себя в «Байере» в качестве одного из лучших ассистентов Бундеслиги, да и в «Астон Вилле» выглядел неплохо, но в Бирмингеме провел только 1 сезон. Несмотря на ранний как для Саудовской Аравии возраст, Диаби все же отправился в Про-лигу, где помогает «Иттихаду» лидировать в турнирной таблице. Там француз делает то, что у него и в Европе хорошо получалось – ассистирует. На счету 25-летнего вингера уже 10 результативных передач в 12-ти матчах.
Педру Нету («Челси», 60 млн евро)
Несмотря на переполненный состав, «Челси» продолжал подписывать игроков в 2024-м году. Одним из летних новичков «синих» стал Нету, который перебрался в лондонский клуб из «Вулверхэмптона» за 60 млн евро. Переходить в «Челси» в тот момент все еще было рискованно, но португалец решился на переезд – и не прогадал. 24-летний вингер стал важным игроком для Энцо Марески, что уже можно считать хорошим достижением, поскольку новый тренер «синих» рассчитывает не на всех футболистов. Их у него просто слишком много. Преимущество Нету заключается в том, что он не односторонний игрок. Он может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим. Португалец дает тренеру вариативность и заслуженно получает в ответ игровые минуты.
Лени Йоро («Манчестер Юнайтед», 62 млн евро)
Йоро стал одним из последних трансферов Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Летом за игрока была серьезная борьба. Ожидалось, что футболиста подпишет мадридский «Реал», но «сливочные» не хотели платить «Лиллю» ту сумму, которые требовали французы, а о снижении стоимости молодого защитника договориться не получилось. Зато «МЮ» согласился заплатить столько, сколько нужно. Пока сложно сказать, правильно ли сделали манкунианцы. Иногда 19-летний центрбек выходит на поле в стартовом составе, но чаще со скамейки запасных. О его перспективах в «МЮ» судить пока рано. Француз хорошо проявил себя в «Лилле» и подавал большие надежды, но «Олд Траффорд» сейчас является больше местом для страданий, чем для развития и прогресса.
Доминик Соланке («Тоттенхэм», 64,3 млн евро)
Минувшим летом «Тоттенхэм» оформил рекордный трансфер, подписав Соланке из «Борнмута» за 64,3 млн евро. Трансфер получился неплохим. «Шпоры» подписали игрока, который практически всю карьеру проводит в Англии, а перед тем провел хороший сезон в составе «Борнмута». В Лондоне у него тоже получается неплохо. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Доминик забивает, ассистирует и в целом помогает «Тоттенхэму». «Шпоры» вообще являются одной из самых результативных команд Премьер-лиги, но они слишком нестабильны. Со столь высоким атакующим потенциалом они могли бы претендовать на что-то большее, чем место в середине таблицы.
Гонсалу Рамуш («ПСЖ», 65 млн евро)
Еще один трансфер «ПСЖ», который постепенно оправдывает себя. В текущем сезоне Рамуш уже пропустил многовато матчей из-за травмы, но вернувшись на поле отличается результативным действием практически в каждой игре. Португалец действует достаточно эффективно вне зависимости от того, сколько времени проводит на поле. Такая форма 23-летнего нападающего ставит в незавидное положение еще одного форварда парижан – Рандаля Коло Муани, которому, возможно, придется покинуть клуб уже в январе. А ведь за него «ПСЖ» заплатил на 30 миллионов больше летом 2023 года. У парижан сейчас хорошая группа атаки, в которую Рандаль не очень органично вписывается.
Хулиан Альварес («Атлетико», 75 млн евро)
Трансфер Альвареса стал самым дорогим в 2024-м году и вторым по шумихе после перехода Килиана Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента. Возможно, в «Манчестер Сити» сейчас жалеют о том, что отпустили Хулиана, учитывая, что у них нет прямой замены для Эрлинга Холанда. Зато «горожане» получили 75 млн евро и могут получить еще около 20-ти миллионов бонусами. Это была выгодная сделка для обеих сторон. Для «Манчестер Сити» – в финансовом плане, для «Атлетико» – в игровом. Аргентинец начинал не очень ярко в Мадриде, но по мере продвижения сезона становится важным игроком для «матрасников». 24-летний форвард еще только начинает свою карьеру в «Атлетико», и есть основания полагать, что она будет успешной.
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