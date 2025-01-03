Финансовые рекордсмены: самые дорогие трансферы 2024 года

В 2024-м году было много интересных футбольных событий. Одни команды удивляли, другие – разочаровывали. У кого-то был спад или подъем, а кто-то стабильно провел весь год. Много интересных событий было и на трансферном рынке. В 2024-м году ни за кого не платили 100 млн евро и более. Но все равно было много интересных новичков, по которым уже можно сделать определенные выводы.

Далее рассмотрим самые дорогие трансферы 2024 года.

Дани Ольмо («Барселона», 55 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Ольмо несколько лет связывали с топ-клубами, но по разным причинам он никак не мог покинуть «РБ Лейпциг». Травмы мешали игроку полноценно заявить о себе, но после чемпионата Европы не было сомнений в том, что он пойдет на повышение. В итоге, летом 2024 года испанец вернулся в «Барселону», воспитанником которой является. Сумма трансфера составила 55 млн евро. Дани быстро стал важным игроком для каталонцев. За полсезона 26-летний хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Ольмо хорошо подошел под систему Ханса-Дитера Флика. Однако будущее игрока оказалось под вопросом, поскольку «сине-гранатовые» не могут его зарегистрировать на вторую часть кампании.

Амаду Онана («Астон Вилла», 59,4 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Онана

В «Эвертоне» часто появляются талантливые игроки, которые со временем покидают клуб из-за его неспособности конкурировать с большинством команд Премьер-лиги. Впрочем, «ириски» неплохо зарабатывают на своих футболистах. Летом они получили почти 60 млн евро за трансфер Онана, который перешел в «Астон Виллу». «Эвертону» досталась приличная сумма, а «львам» – качественный опорник, на которого был спрос в АПЛ. Бельгиец не всегда проводит много времени на поле, но получает шансы от тренера, который использует 23-летнего хавбека как в центре поля, так и в опорной зоне. Онана по-прежнему молодой и перспективный футболист, который может приносить пользу команде.

Жоау Невеш («ПСЖ», 59,9 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine

С приходом Луиса Энрике «ПСЖ» делает ставку на молодых игроков. Отчасти эта стратегия оправдывает себя, поскольку у парижан перспективная команда с хорошим будущим. Однако в еврокубках ей пока не хватает стабильности. Одним из летних новичков «ПСЖ» стал Невеш, который перешел из «Бенфики» почти за 60 млн евро. Молодой португалец быстро освоился на «Парк де Пренс» и стал игроком основы. Уже в первых двух матчах Лиги 1 он оформил по 2 результативные передачи. Сейчас на счету 20-летнего хавбека 2 гола и 6 ассистов в 22-х поединках во всех турнирах. Это хорошие показатели для центрального полузащитника. Невеш может сыграть и в опорной зоне, где тоже чувствует себя комфортно. В этот раз «ПСЖ» не прогадал с трансфером.

Мусса Диаби («Аль-Иттихад», 60 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Диаби

Летом «Астон Вилла» не только подписывала, но и продавала игроков, причем довольно выгодно. Одним из таких футболистов стал Диаби, за которого «львы» получили 60 млн евро от «Аль-Иттихада». К 25-ти годам француз успел зарекомендовать себя в Европе. Он хорошо проявил себя в «Байере» в качестве одного из лучших ассистентов Бундеслиги, да и в «Астон Вилле» выглядел неплохо, но в Бирмингеме провел только 1 сезон. Несмотря на ранний как для Саудовской Аравии возраст, Диаби все же отправился в Про-лигу, где помогает «Иттихаду» лидировать в турнирной таблице. Там француз делает то, что у него и в Европе хорошо получалось – ассистирует. На счету 25-летнего вингера уже 10 результативных передач в 12-ти матчах.

Педру Нету («Челси», 60 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

Несмотря на переполненный состав, «Челси» продолжал подписывать игроков в 2024-м году. Одним из летних новичков «синих» стал Нету, который перебрался в лондонский клуб из «Вулверхэмптона» за 60 млн евро. Переходить в «Челси» в тот момент все еще было рискованно, но португалец решился на переезд – и не прогадал. 24-летний вингер стал важным игроком для Энцо Марески, что уже можно считать хорошим достижением, поскольку новый тренер «синих» рассчитывает не на всех футболистов. Их у него просто слишком много. Преимущество Нету заключается в том, что он не односторонний игрок. Он может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим. Португалец дает тренеру вариативность и заслуженно получает в ответ игровые минуты.

Лени Йоро («Манчестер Юнайтед», 62 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine. Лени Йоро

Йоро стал одним из последних трансферов Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Летом за игрока была серьезная борьба. Ожидалось, что футболиста подпишет мадридский «Реал», но «сливочные» не хотели платить «Лиллю» ту сумму, которые требовали французы, а о снижении стоимости молодого защитника договориться не получилось. Зато «МЮ» согласился заплатить столько, сколько нужно. Пока сложно сказать, правильно ли сделали манкунианцы. Иногда 19-летний центрбек выходит на поле в стартовом составе, но чаще со скамейки запасных. О его перспективах в «МЮ» судить пока рано. Француз хорошо проявил себя в «Лилле» и подавал большие надежды, но «Олд Траффорд» сейчас является больше местом для страданий, чем для развития и прогресса.

Доминик Соланке («Тоттенхэм», 64,3 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

Минувшим летом «Тоттенхэм» оформил рекордный трансфер, подписав Соланке из «Борнмута» за 64,3 млн евро. Трансфер получился неплохим. «Шпоры» подписали игрока, который практически всю карьеру проводит в Англии, а перед тем провел хороший сезон в составе «Борнмута». В Лондоне у него тоже получается неплохо. В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Доминик забивает, ассистирует и в целом помогает «Тоттенхэму». «Шпоры» вообще являются одной из самых результативных команд Премьер-лиги, но они слишком нестабильны. Со столь высоким атакующим потенциалом они могли бы претендовать на что-то большее, чем место в середине таблицы.

Гонсалу Рамуш («ПСЖ», 65 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Еще один трансфер «ПСЖ», который постепенно оправдывает себя. В текущем сезоне Рамуш уже пропустил многовато матчей из-за травмы, но вернувшись на поле отличается результативным действием практически в каждой игре. Португалец действует достаточно эффективно вне зависимости от того, сколько времени проводит на поле. Такая форма 23-летнего нападающего ставит в незавидное положение еще одного форварда парижан – Рандаля Коло Муани, которому, возможно, придется покинуть клуб уже в январе. А ведь за него «ПСЖ» заплатил на 30 миллионов больше летом 2023 года. У парижан сейчас хорошая группа атаки, в которую Рандаль не очень органично вписывается.

Хулиан Альварес («Атлетико», 75 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Трансфер Альвареса стал самым дорогим в 2024-м году и вторым по шумихе после перехода Килиана Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента. Возможно, в «Манчестер Сити» сейчас жалеют о том, что отпустили Хулиана, учитывая, что у них нет прямой замены для Эрлинга Холанда. Зато «горожане» получили 75 млн евро и могут получить еще около 20-ти миллионов бонусами. Это была выгодная сделка для обеих сторон. Для «Манчестер Сити» – в финансовом плане, для «Атлетико» – в игровом. Аргентинец начинал не очень ярко в Мадриде, но по мере продвижения сезона становится важным игроком для «матрасников». 24-летний форвард еще только начинает свою карьеру в «Атлетико», и есть основания полагать, что она будет успешной.