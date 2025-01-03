Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала полузащитника европейской сборной
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 13:22 |
591
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала полузащитника европейской сборной

Милот Авдыли присоединился к полтавскому клубу

03 января 2025, 13:22 |
591
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала полузащитника европейской сборной
Милот Авдили

Футболист швейцарского «Арау» Милот Авдыли присоединился к полтавской «Ворскле» – об этом сообщил сайт клуба из Швейцарии.

«Это решение стало выгодным для всех сторон. С одной стороны, Милот – хотя ему очень нравится в «Арау» – обратился к нам с желанием сделать следующий шаг в своей карьере.

С другой стороны, учитывая, что контракт заканчивается, предложение было привлекательным для нашего клуба, поэтому мы согласились на этот трансфер», – сообщили в «Арау».

Контракт Авдыли действовал до 30 июня 2025 года. «Ворскла» и «Арау» договорились не разглашать условия трансфера.

В этом сезоне Милот провел в швейцарском чемпионате 18 поединков, в которых забил 2 гола. Футболист также сыграл 10 матчей за национальную сборную Косово – отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что игрок «Ворсклы» может перебраться в американский чемпионат.

По теме:
Стало известно, сколько Ворскла заплатила Арау за вингера Авдыли
Сменилось руководство. Украинский тренер возглавит зарубежный клуб
Стало известно, присоединится ли чемпион мира к Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава чемпионат Швейцарии по футболу Арау трансферы трансферы УПЛ сборная Косова по футболу
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шаран назвал причину сенсационного объединения Руха и Карпат
Футбол | 03 января 2025, 12:52 0
Шаран назвал причину сенсационного объединения Руха и Карпат
Шаран назвал причину сенсационного объединения Руха и Карпат

Известный украинский тренер прокомментировал громкое событие

«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 03 января 2025, 08:23 0
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком

Украинский боксер победил Тайсона единогласным решением судей

«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
Бокс | 02.01.2025, 16:38
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
Футбол | 02.01.2025, 17:07
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена
Теннис | 03.01.2025, 05:55
Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена
Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
албанизация УПЛ происходит невиданными темпами
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
01.01.2025, 09:18
Футбол
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
01.01.2025, 12:29 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2025, 10:15 4
Хоккей
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
01.01.2025, 08:53 8
Бокс
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 9
Футбол
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
02.01.2025, 18:22
Бокс
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
02.01.2025, 06:30
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем