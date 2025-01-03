ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала полузащитника европейской сборной

Футболист швейцарского «Арау» Милот Авдыли присоединился к полтавской «Ворскле» – об этом сообщил сайт клуба из Швейцарии.

«Это решение стало выгодным для всех сторон. С одной стороны, Милот – хотя ему очень нравится в «Арау» – обратился к нам с желанием сделать следующий шаг в своей карьере.

С другой стороны, учитывая, что контракт заканчивается, предложение было привлекательным для нашего клуба, поэтому мы согласились на этот трансфер», – сообщили в «Арау».

Контракт Авдыли действовал до 30 июня 2025 года. «Ворскла» и «Арау» договорились не разглашать условия трансфера.

В этом сезоне Милот провел в швейцарском чемпионате 18 поединков, в которых забил 2 гола. Футболист также сыграл 10 матчей за национальную сборную Косово – отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что игрок «Ворсклы» может перебраться в американский чемпионат.