Стало известно, сколько предлагал клуб MLS за трансфер Крупского из Ворсклы
Клуб «Нью-Инглэнд Революшн» предлагал $2,6 млн + $500 тысяч бонусами
Хавбек полтавской «Ворсклы» Илья Крупский может сменить клуб в летнее межсезонье.
Полтавская «Ворскла» получила предложение от американского клуба. «Нью-Ингленд Революшн» готов заплатить $2,6 млн с дополнительными бонусами в размере $500 тысяч, сообщил известный журналист Игорь Бурбас.
Полтавская команда оценивает трансфер 22-летнего игрока в 3 млн евро. Киевское «Динамо», также претендующее на трансфер, считает эту сумму завышенной. Несмотря на интерес к молодому таланту, киевский клуб не готов платить такие деньги.
В сезоне 2024/25 Крупский за Ворсклу сыграл 15 матчей УПЛ и совершил 1 ассист.
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