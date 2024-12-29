Стало известно, сколько предлагал клуб MLS за трансфер Крупского из Ворсклы

Хавбек полтавской «Ворсклы» Илья Крупский может сменить клуб в летнее межсезонье.

Полтавская «Ворскла» получила предложение от американского клуба. «Нью-Ингленд Революшн» готов заплатить $2,6 млн с дополнительными бонусами в размере $500 тысяч, сообщил известный журналист Игорь Бурбас.

Полтавская команда оценивает трансфер 22-летнего игрока в 3 млн евро. Киевское «Динамо», также претендующее на трансфер, считает эту сумму завышенной. Несмотря на интерес к молодому таланту, киевский клуб не готов платить такие деньги.

В сезоне 2024/25 Крупский за Ворсклу сыграл 15 матчей УПЛ и совершил 1 ассист.