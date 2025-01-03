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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 09:13 | Обновлено 03 января 2025, 09:14
1506
0

ОФИЦИАЛЬНО. Решения Григорчука. ЛНЗ отпустил футболиста в другой клуб УПЛ

Петр Стасюк будет защищать цвета столичной «Оболони»

03 января 2025, 09:13 | Обновлено 03 января 2025, 09:14
1506
0
ОФИЦИАЛЬНО. Решения Григорчука. ЛНЗ отпустил футболиста в другой клуб УПЛ
ФК Оболонь. Петр Стасюк

Украинский защитник Петр Стасюк, принадлежащий черкасскому ЛНЗ, во второй части сезона Украинской Премьер-лиги будет играть за «Оболонь» на правах арендного соглашения.

По официальной информации, аренда Стасюка рассчитана на полгода – до конца нынешнего сезона УПЛ. О финансовых аспектах соглашения не разглашаются.

Первую часть сезона Петр тоже провел в составе киевской «Оболони», где стал ключевым игроком команды Сергея Шищенко. Наставник неоднократно отмечал, что хочет сохранить защитника в своей команде.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ официально попрощался с двумя футболистами, которые оказались не нужны главному тренеру «фиолетовых» Роману Григорчуку.

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Петр Стасюк Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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