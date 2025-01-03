ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла взяла в аренду еще одного игрока Динамо
Александр Шевченко проведет в полтавском клубе ближайшие полгода
Молодой хавбек «Динамо» Александр Шевченко на правах аренды перешел в полтавскую «Ворсклу».
18-летний полузащитник юношеской команды Александр Шевченко до завершения сезона 2024/25 будет выступать за полтавскую команду.
Соответствующая аренда сделка была достигнута между клубами УПЛ, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Александр Шевченко в первой части сезона чемпионата U-19 принял участие в 6 матчах (ни одного – в стартовом составе), отличившись 1 голом.
Также «Ворскла» взяла в аренду до конца сезона 21-летнего защитника «Динамо» Навина Малыша.
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