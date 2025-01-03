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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 18:57 | Обновлено 03 января 2025, 19:02
1597
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла взяла в аренду еще одного игрока Динамо

Александр Шевченко проведет в полтавском клубе ближайшие полгода

03 января 2025, 18:57 | Обновлено 03 января 2025, 19:02
1597
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла взяла в аренду еще одного игрока Динамо
ФК Динамо. Александр Шевченко

Молодой хавбек «Динамо» Александр Шевченко на правах аренды перешел в полтавскую «Ворсклу».

18-летний полузащитник юношеской команды Александр Шевченко до завершения сезона 2024/25 будет выступать за полтавскую команду.

Соответствующая аренда сделка была достигнута между клубами УПЛ, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Александр Шевченко в первой части сезона чемпионата U-19 принял участие в 6 матчах (ни одного – в стартовом составе), отличившись 1 голом.

Также «Ворскла» взяла в аренду до конца сезона 21-летнего защитника «Динамо» Навина Малыша.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Ворскла Полтава трансферы УПЛ Навин Малыш
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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