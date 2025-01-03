ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла взяла в аренду еще одного игрока Динамо

Молодой хавбек «Динамо» Александр Шевченко на правах аренды перешел в полтавскую «Ворсклу».

18-летний полузащитник юношеской команды Александр Шевченко до завершения сезона 2024/25 будет выступать за полтавскую команду.

Соответствующая аренда сделка была достигнута между клубами УПЛ, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Александр Шевченко в первой части сезона чемпионата U-19 принял участие в 6 матчах (ни одного – в стартовом составе), отличившись 1 голом.

Также «Ворскла» взяла в аренду до конца сезона 21-летнего защитника «Динамо» Навина Малыша.