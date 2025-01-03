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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 15:49 |
560
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Слава капитана: евроголы Виктора Колотова

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает капитана звездного «Динамо» полувековой давности

03 января 2025, 15:49 |
560
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Слава капитана: евроголы Виктора Колотова
ФК Динамо. Виктор Колотов (слева) и Франц Беккенбауэр

3 января исполняется 25 лет, как ушел из жизни легендарный капитан киевского «Динамо» 1970-х Виктор Колотов. Люди постарше, которые помнят легендарных динамовских капитанов доколотовской эпохи, невольно сравнивают Виктора Михайловича с ними по лидерским качествам. Те, кто полноценно помнят его игру, нынче горько вздыхают, наблюдая отечественное футбольное настоящее: мол, таких уже не делают. Те, кто застал лишь финишный этап его игровой карьеры, отдают дань Мастеру как-то скорее инерционно, ведь своими глазами видели лишь отдельные игровые достоинства Колотова. Те, кто моложе, разве что из Интернета (а есть в Сети некоторые топ-матчи «Динамо» 1970-х), если проявят соответствующее любопытство, могут узнать о Капитане. Как бы то ни было, а знаменитую фотографию Колотова, который с Кубком кубков в руках выходит из самолета, видели, наверное, все. Некоторые политологи даже назвали тот момент «символом разрядки» в середине 1970-х: мол, и совок мог быть с человеческим лицом.

С этим утверждением можно было спорить, ведь тогдашнее киевское «Динамо» с совком слабо ассоциировалось, его игра – это был повод для украинцев продемонстрировать свою антимосковскую фронду, да и подход к делу в киевском клубе отнюдь не отдавал советчиной. В этом контексте уроженец Татарстана, который нашел себя в Киеве, был стержнем, вокруг которого сплачивался знаменитый коллектив. Хотя и завершение голом атакующих усилий партнеров по команде, вроде бы, и не входило в основные обязанности Колотова, однако истинный универсализм, который культивировался в «Динамо» Лобановского, находил выход в том числе и в бомбардирском таланте игрока средней линии. Нередко отмечался Виктор Михайлович и голевыми достижениями в еврокубках. Как правило, когда Колотов забивал, то «Динамо» свой евроматч выигрывало, зачастую и всухую.

1. 03.10.1973. Киев. 1/32 финала Кубка УЕФА. «Динамо» (Киев) – «Фредрикстад» (Норвегия) – 4:0. Колотов, 35 (2:0)

Собственно, сомнений в победе киевлян не возникало ни до, ни во время матча. Гол Колотова после подачи Владимира Трошкина стал 2-м для «Динамо» в том матче. А, учитывая то, что первую игру на выезде динамовцы выиграли со счетом 1:0, суммарное преимущество нашей команды по итогам двух матчей достигло трех мячей. И даже если до гола Виктора Михайловича, кто-то еще сомневался в окончательном успехе киевлян по сумме двух матчей, то после оного таковых, вероятно, и не осталось. А общая статистика ударов по воротам впечатляла: 38:1 в пользу «Динамо»! Добавлю, что, хотя этот голевой успех и стал для Колотова премьерным за киевлян в еврокубках, именно он вывел команду на матч в качестве капитана.

ФК Динамо. Виктор Колотов

2. 07.11.1973. Копенгаген. 1/16 финала Кубка УЕФА. Б-1903 (Дания) – «Динамо» (Киев) – 1:2. Колотов, 51 (0:1)

И здесь перед ответной игрой киевляне имели гандикап в один мяч, правда, после минимальной домашней победы. В дебюте 2-го тайма, использовав прострел с правого фланга Александра Дамина, Колотов открыл счет в матче и фактически снял все вопросы относительно победителя по сумме двух матчей. Ведь датчанам в таком случае, чтобы рассчитывать на положительный для себя итог, нужно было забивать трижды, во что, вероятно, и сами они не слишком верили. Как рассказывал прессе сам Колотов: «После гола стало играть значительно легче, а наше превосходство уже не вызывало сомнений: скорость и техника были значительно выше, в условиях психологической раскрепощенности нам все удавалось».

3. 19.03.1975. Киев. ¼ финала Кубка кубков. «Динамо» (Киев) – «Бурсаспор» (Турция) – 2:0. Колотов, 72, с пенальти (1:0)

Опять – похожая ситуация, ведь гол капитана киевлян снял немало вопросов. Пенальти был назначен за фол на Владимире Онищенко, а Колотов, или же Генерал полузащиты (именно в том году стало приживаться это прозвище) пробил идеально: точнехонько в правый нижний угол ворот. В итоге впервые в своей истории динамовцы достигли полуфинала еврокубка (и на этом, как мы знаем, не остановились!).

4. 09.04.1975. Киев. ½ финала Кубка кубков. «Динамо» (Киев) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0. Колотов, 17 (1:0)

Собственно, тому, чтобы подопечные Валерия Лобановского и Олега Базилевича не остановились на полуфинале, поспособствовал среди прочих и капитан киевского клуба. В домашней игре против эйндховенцев он головой замкнул прострел Владимира Трошкина с правого фланга, положив начало разгрому гостей. Великолепное взаимодействие легендарных полузащитников киевлян! А после игры в раздевалке капитан был настолько измотан, что всерьез спрашивал у партнеров: получилось ли у гостей забить нам гол.

5-6. 17.09.1975. Салоники. 1/16 финала Кубка чемпионов. «Олимпиакос» – «Динамо» (Киев) – 2:2. Колотов, 27 (0:1), 30 (0:2)

Из-за беспорядков на трибунах в предыдущем домашнем матче УЕФА дисквалифицировал родную для «Оли» арену, и тот вынужден был проводить домашнюю игру на стадионе ПАОКа. Между тем поддержка у греческого клуба была сумасшедшей: куча флагов, безмерное количество петард, голосовой гам. Однако динамовцы быстро захватили инициативу и под занавес 2-й трети тайма забили дважды. Сначала Олег Блохин и Виктор Колотов поразили своей скоростью защитников красно-белых, результатом чего стал гол юдинского самородка. А потом угловой в исполнении Владимира Веремеева стал неразрешимой задачей для голкипера «Оли» Панайотиса Келесидиса, тот не удержал мяч в руках (дождепад был еще тот, извините за невольную игру слов!), а Колотов будто бы и ждал этой ошибки, быстро сориентировался и ударом головой отправил мяч в ворота.

7. 20.10.1976. Киев. 1/8 финала Кубка чемпионов. «Динамо» (Киев) – ПАОК – 4:0. Колотов, 28 (3:0)

Здесь гол «девятки» киевлян стал результатом нечастой для «Динамо» успешной игры в стенку. Колотов и Блохин оставили в дураках оборону греческого клуба, и сам капитан киевлян великолепным ударом из-за пределов штрафной площадки поразил цель. Отмечу, что счет стал 3:0, а минуту спустя ПАОК остался и вдесятером, и абсолютно без шансов на какую-либо контригру. Подчеркну, что Колотов принял участие и в комбинациях, результатом которых стали 1-й и 2-й голы динамовцев в том матче.

8. 03.11.1976. Салоники. 1/8 финала Кубка чемпионов. ПАОК – «Динамо» (Киев) – 0:2. Колотов, 73 (0:1)

Свою особую «симпатию» к греческим футбольным клубам Виктор Михайлович проявил и в ответном матче. После фланговой подачи Виктора Матвиенко (некоторые обозреватели классифицировали ее как удар) кипер ПАОКа Младен Фуртула (югославский легионер) не удержал мяч в руках, а капитан киевлян просчитал эту ситуацию и умело сыграл на добивании. После этого двуглавые орлы севера поняли, что им не по силам не то что переиграть динамовцев, а даже добиться хотя бы ничьей по крайней мере в одном из матчей против них.

***

Конечно, не только в еврокубках Виктор Михайлович расписывался в воротах соперников. К примеру, в чемпионском 1971 г. Колотов стал лучшим бомбардиром «Динамо», записав на свой счет 10 голов. Характеризуя товарища по команде, Виктор Матвиенко когда-то метко подметил, что Колотов был «трудягой и пахарем». И еще одну особенность выделил в свое время Виктор Антонович: «Его игровую манеру можно было бы назвать: «Делай, как я»… С приходом Колотова у команды резко добавилось атакующей мощи... Полузащитники... глядя, как он ввязывается в длинные «стенки» и тут же открывается – они и сами стали приближаться к воротам».

Универсализм Колотова? О нем слагают легенды. В частности Владимир Трошкин вспоминал: «Удивительное дело: правша, а играл левого «хава»... Не чувствовалось разницы, какой ногой ему ударить – оказалось, что обе ноги у него – «правые»». Тонко охарактеризовал трудолюбие капитана команды Валерий Лобановский: «Диапазон игры его неповторим, все он делал... правильно и вовремя... Колотов выкладывался за полтора часа весь, без остатка. Он знал, что ему работать 90 минут и работал на полную катушку». Я бы в этом контексте добавил и такое выражение: за что возьмется, то и сделает. Ведь капитан «Динамо» выполнял такой огромный объем работы и с такой неповторимой ловкостью, что лучшего примера универсализма тогда невозможно было и представить (Владимир Бессонов появился чуть позже).

К сожалению, не так много лет жизни отмерила Виктору Михайловичу суровая судьба. Легендарный капитан «Динамо» отошел в мир иной, только-только отметив 50-летие. Немногословный в жизни, он был красноречивым на футбольном поле и точно самыми что ни есть золотыми буквами вписал свое имя в нашу футбольную историю. Неоднократно ловил себя на мысли, что всех последующих капитанов киевского клуба сравниваю с Колотовым (капитанов до него я просто не застал на поле в силу возраста). Дело не в манере игры, ведь капитаны, собственно, выполняли различные функции на поле: от вратарских до бомбардирских. Здесь - о способе поставить себя, проявить свою лидерскую функцию, не прибегая к многословию, говоря сугубо по делу: иногда подбадривая, изредка язвительно комментируя, в иной раз вдохновляя взглядом, сопровождавшимся молчанием. И каждый раз это действовало! Вечная память, Капитан!

Алексей РЫЖКОВ

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Сергей Цыба Sport.ua
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