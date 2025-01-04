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  4. Карпаты отказались от Слюбика. Теперь он пройдет просмотр в Динамо
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 18:49 |
1492
1

Карпаты отказались от Слюбика. Теперь он пройдет просмотр в Динамо

Есть информация, что сперва центрбека все-таки предложили подписать «зелено-белым»

04 января 2025, 18:49 |
1492
1
Карпаты отказались от Слюбика. Теперь он пройдет просмотр в Динамо
ФК Рух. Богдан Слюбик

«Динамо» сегодня официально отрапортовало, что на сборах в Турции просмотр в первой команде пройдет 20-летний центрбек «Руха» Богдан Слюбик.

Однако, по информации источника, после того, как было оглашено о слиянии «Карпат» и «Руха», которое должно произойти в следующем сезоне, подписать Слюбика сперва было предложено именно «зелено-белым».

Тренерский штаб «Карпат» отказался от варианта со Слюбиком, посчитав, что центральная ось обороны первой команды достаточно укомплектована. После этого Богдан якобы и принял предложение о просмотре в «Динамо».

Если киевлянам защитник не подойдет, у него есть вариант с клубом из-за границы.

В текущем сезоне Слюбик сыграл 6 матчей в УПЛ, после чего получил травму и проходил длительный период восстановления.

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Алексей Сливченко Источник: Спортивка
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