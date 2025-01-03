Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Как это было: напряженный матч Калинина – Биррелл, достойный финала
WTA
03 января 2025, 06:18 | Обновлено 03 января 2025, 06:19
351
0

ФОТО. Как это было: напряженный матч Калинина – Биррелл, достойный финала

Смотрите фотогалерею четвертьфинального поединка турнира WTA 500 в Брисбене

03 января 2025, 06:18 | Обновлено 03 января 2025, 06:19
351
0
ФОТО. Как это было: напряженный матч Калинина – Биррелл, достойный финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) переиграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Матч завершился за 2 часа и 40 минут со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу украинки. В 10-м гейме третьей партии Калинина отыграла один матчбол.

В полуфинале Калинина встретится с победительницей противостояния Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова.

Sport.ua предлагает ознакомить с фотогалереей противостояния!

ФОТО. Как это было: напряженный матч Калинина – Биррелл, достойный финала

kak-eto-bylo-napryazhenniy-match-kalinina-birrell-dostoyniy-finala-03012025
kak-eto-bylo-napryazhenniy-match-kalinina-birrell-dostoyniy-finala-03012025-foto-1
kak-eto-bylo-napryazhenniy-match-kalinina-birrell-dostoyniy-finala-03012025-foto-2
kak-eto-bylo-napryazhenniy-match-kalinina-birrell-dostoyniy-finala-03012025-foto-3
kak-eto-bylo-napryazhenniy-match-kalinina-birrell-dostoyniy-finala-03012025-foto-4

По теме:
КАЛИНИНА: «Когда я прилетаю в Австралию, то мне сложно выиграть любой матч»
ВИДЕО. Суперудар Калининой на брейк-поинте, который решил судьбу матча
Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена
фото фотогалерея Ангелина Калинина Кимберли Биррелл WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Футбол | 02 января 2025, 08:22 12
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала

Лондонцам советуют сохранить украинца

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02 января 2025, 10:15 4
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Популярный турнир с участием лучших сборных

Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Бокс | 03.01.2025, 04:19
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
Теннис | 03.01.2025, 01:50
Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
Бокс | 02.01.2025, 09:04
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
01.01.2025, 09:47
Бокс
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 9
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
01.01.2025, 04:11 1
Футбол
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
01.01.2025, 12:29 4
Футбол
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 3
Бокс
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
01.01.2025, 03:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем