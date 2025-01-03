3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) переиграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Матч завершился за 2 часа и 40 минут со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу украинки. В 10-м гейме третьей партии Калинина отыграла один матчбол.

В полуфинале Калинина встретится с победительницей противостояния Эшлин Крюгер – Полина Кудерметова.

Sport.ua предлагает ознакомить с фотогалереей противостояния!

ФОТО. Как это было: напряженный матч Калинина – Биррелл, достойный финала