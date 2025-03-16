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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 16:17 | Обновлено 16 марта 2025, 16:20
316
0

ЛНЗ – Колос – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 21-го тура УПЛ

16 марта 2025, 16:17 | Обновлено 16 марта 2025, 16:20
316
0
ЛНЗ – Колос – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

16 марта, в 15:30 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».

«Колос» находится в зоне переходных матчей, а также проводит первую игру после увольнения главного тренера Александра Поздеева.

«ЛНЗ» находится на 11-й строчке.

Команды с первых минут демонстрируют равный футбол без обострений.

На 38-й минуте хозяева поля провели атаку, которая завершилась голом Эйнела Соареша.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур. 16 марта

ЛНЗ Черкассы – Колос Ковалевка – 1:0

Голы: Соареш, 38

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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