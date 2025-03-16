ЛНЗ – Колос – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 марта, в 15:30 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».

«Колос» находится в зоне переходных матчей, а также проводит первую игру после увольнения главного тренера Александра Поздеева.

«ЛНЗ» находится на 11-й строчке.

Команды с первых минут демонстрируют равный футбол без обострений.

На 38-й минуте хозяева поля провели атаку, которая завершилась голом Эйнела Соареша.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур. 16 марта

ЛНЗ Черкассы – Колос Ковалевка – 1:0

Голы: Соареш, 38

Предупреждение: