ЛНЗ – Колос – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче 21-го тура УПЛ
16 марта, в 15:30 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».
«Колос» находится в зоне переходных матчей, а также проводит первую игру после увольнения главного тренера Александра Поздеева.
«ЛНЗ» находится на 11-й строчке.
Команды с первых минут демонстрируют равный футбол без обострений.
На 38-й минуте хозяева поля провели атаку, которая завершилась голом Эйнела Соареша.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур. 16 марта
ЛНЗ Черкассы – Колос Ковалевка – 1:0
Голы: Соареш, 38
Предупреждение:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жена Александра Усика рассказала о ведении бизнеса
Украинца впервые заменили в матче АПЛ