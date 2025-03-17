16 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Португалии между командами Риу Аве и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе в городе Вила-ду-Конди. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и пропустил два гола.

При первом забитом мяче в ворота украинца был рикошет. А при втором привез Флорентину Луиш. Особых шансов спасти у Анатолия было мало.

Чемпионат Португалии 2024/25. 26-й тур, 16 марта

Риу Аве – Бенфика – 2:3

Голы: Агилера, 64, Клейтон, 75 – Кекчю, 30, Павлидис, 53, Актюркоглу, 80

Удаление: Клейтон, 90+4

Видеообзор матча