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  4. Риу Аве – Бенфика – 2:3. Есть ли вина Трубина в пропущенных? Видео голов
Чемпионат Португалии
Риу Аве
16.03.2025 20:00 – FT 2 : 3
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
17 марта 2025, 04:10 | Обновлено 17 марта 2025, 04:11
56
0

Риу Аве – Бенфика – 2:3. Есть ли вина Трубина в пропущенных? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Португалии 2024/25

17 марта 2025, 04:10 | Обновлено 17 марта 2025, 04:11
56
0
Риу Аве – Бенфика – 2:3. Есть ли вина Трубина в пропущенных? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Португалии между командами Риу Аве и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе в городе Вила-ду-Конди. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и пропустил два гола.

При первом забитом мяче в ворота украинца был рикошет. А при втором привез Флорентину Луиш. Особых шансов спасти у Анатолия было мало.

Чемпионат Португалии 2024/25. 26-й тур, 16 марта

Риу Аве – Бенфика – 2:3

Голы: Агилера, 64, Клейтон, 75 – Кекчю, 30, Павлидис, 53, Актюркоглу, 80

Удаление: Клейтон, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’
Клэйтон (Риу Аве) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Клэйтон (Риу Аве).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Брэндон Агуйлера (Риу Аве).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу пенальти удаление (красная карточка) Риу Аве Анатолий Трубин Оркун Кёкчю Вангелис Павлидис Керем Актюркоглу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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