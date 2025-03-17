Риу Аве – Бенфика – 2:3. Есть ли вина Трубина в пропущенных? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Португалии 2024/25
16 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Португалии между командами Риу Аве и Бенфика.
Поединок прошел на стадионе в городе Вила-ду-Конди. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и пропустил два гола.
При первом забитом мяче в ворота украинца был рикошет. А при втором привез Флорентину Луиш. Особых шансов спасти у Анатолия было мало.
Чемпионат Португалии 2024/25. 26-й тур, 16 марта
Риу Аве – Бенфика – 2:3
Голы: Агилера, 64, Клейтон, 75 – Кекчю, 30, Павлидис, 53, Актюркоглу, 80
Удаление: Клейтон, 90+4
Видеообзор матча
События матча
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