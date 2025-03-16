Трубин напропускал перед сборной. Бенфика устроила триллер на 5 голов

16 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Португалии между командами Риу Аве и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе в городе Вила-ду-Конди. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе. Для него это была первая игра за последний месяц в Португалии. Он пропустил два тура и один матч в Кубке из-за того, что получал отдых перед поединками в Лиге чемпионов против Барселоны.

Трубин пропустил два гола. Уже 20 марта Анатолий, скорее всего, сыграет за сборную Украины в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Голы за Бенфику в игре с Риу Аве забили Оркун Кокчю, Вагелис Павлидис и Керем Актюркоглу. У хозяев отличились Брэндон Агилера и Клейтон. Клейтон в конце встречи заработал вторую желтую и был удален.

Бенфика в таблице национального первенства занимает второе место с 59 очками. У лидера Спортинга 62 пункта. Риу Аве с 29 баллами идет 11-м.

Чемпионат Португалии 2024/25. 26-й тур, 16 марта

Риу Аве – Бенфика – 2:3

Голы: Агилера, 64, Клейтон, 75 – Кекчю, 30, Павлидис, 53, Актюркоглу, 80

Удаление: Клейтон, 90+4

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine