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  4. Трубин напропускал перед сборной. Бенфика устроила триллер на 5 голов
Чемпионат Португалии
Риу Аве
16.03.2025 20:00 – FT 2 : 3
Бенфика
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Португалия
16 марта 2025, 22:01 | Обновлено 16 марта 2025, 22:11
1562
4

Трубин напропускал перед сборной. Бенфика устроила триллер на 5 голов

Орлы все-таки дожали Риу Аве, победив со счетом 3:2 в 26-туре чемпионата Португалии

16 марта 2025, 22:01 | Обновлено 16 марта 2025, 22:11
1562
4
Трубин напропускал перед сборной. Бенфика устроила триллер на 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Португалии между командами Риу Аве и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе в городе Вила-ду-Конди. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе. Для него это была первая игра за последний месяц в Португалии. Он пропустил два тура и один матч в Кубке из-за того, что получал отдых перед поединками в Лиге чемпионов против Барселоны.

Трубин пропустил два гола. Уже 20 марта Анатолий, скорее всего, сыграет за сборную Украины в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Голы за Бенфику в игре с Риу Аве забили Оркун Кокчю, Вагелис Павлидис и Керем Актюркоглу. У хозяев отличились Брэндон Агилера и Клейтон. Клейтон в конце встречи заработал вторую желтую и был удален.

Бенфика в таблице национального первенства занимает второе место с 59 очками. У лидера Спортинга 62 пункта. Риу Аве с 29 баллами идет 11-м.

Чемпионат Португалии 2024/25. 26-й тур, 16 марта

Риу Аве – Бенфика – 2:3

Голы: Агилера, 64, Клейтон, 75 – Кекчю, 30, Павлидис, 53, Актюркоглу, 80

Удаление: Клейтон, 90+4

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Бенфика Риу Аве чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Оркун Кёкчю Вангелис Павлидис пенальти Керем Актюркоглу удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Viktor Shuper
диванні експерти і хейтери як завжди вже прибігли і скавулять 
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+1
Viktor Shuper
в першому моменті з голом тупо рикошет і ніц не зробиш. в другому випадку захисник начудив страшенно. вини Трубіна нема в жодному з цих м'ячів
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+1
apepa
Лунин должен быть в воротах с Бельгией и точка!
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-2
VovanSidorovi4
Толик скоро присядет на лавку. 
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-2
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