Трубин напропускал перед сборной. Бенфика устроила триллер на 5 голов
Орлы все-таки дожали Риу Аве, победив со счетом 3:2 в 26-туре чемпионата Португалии
16 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Португалии между командами Риу Аве и Бенфика.
Поединок прошел на стадионе в городе Вила-ду-Конди. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе. Для него это была первая игра за последний месяц в Португалии. Он пропустил два тура и один матч в Кубке из-за того, что получал отдых перед поединками в Лиге чемпионов против Барселоны.
Трубин пропустил два гола. Уже 20 марта Анатолий, скорее всего, сыграет за сборную Украины в первом матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Голы за Бенфику в игре с Риу Аве забили Оркун Кокчю, Вагелис Павлидис и Керем Актюркоглу. У хозяев отличились Брэндон Агилера и Клейтон. Клейтон в конце встречи заработал вторую желтую и был удален.
Бенфика в таблице национального первенства занимает второе место с 59 очками. У лидера Спортинга 62 пункта. Риу Аве с 29 баллами идет 11-м.
Чемпионат Португалии 2024/25. 26-й тур, 16 марта
Риу Аве – Бенфика – 2:3
Голы: Агилера, 64, Клейтон, 75 – Кекчю, 30, Павлидис, 53, Актюркоглу, 80
Удаление: Клейтон, 90+4
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