Интер Майами с голом Месси вырвал победу в матче MLS на 89-й минуте
Цапли переиграла Атланту Юнайтед со счетом 2:1, Лео отличился на 20-й
В ночь на 17 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Атланта и Интер Майами.
Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Цапли вырвали победу на 89-й минуте благодаря голу 34-летнего форварда из Гаити Фафа Пико. Ассист на него отдал Жорди Альба.
Еще один мяч для Интер Майами на 20-й оформил легендарный Лионель Месси. Лео впервые отличился в новом сезоне MLS.
В составе подопечных Хавьера Маскерано отыграли еще два экс-игрока Барселоны: Луис Суарес и Серхио Бускетс. Суарес был заменен на 90+1-й, а Бускетс провел весь поединок.
Благодаря этой победе Интер Майами с 10 очками возглавил таблицу Восточной конференции. У Атланты 4 пункта.
MLS 2025. 16–17 марта
Атланта – Интер Майами – 1:2
Голы: Латте Лаф, 11 – Месси, 20, Пико, 89
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