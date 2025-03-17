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МЛС США
Атланта Юнайтед
17.03.2025 01:00 – FT 1 : 2
Интер Майами
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Major League Soccer
17 марта 2025, 03:10 | Обновлено 17 марта 2025, 03:15
37
0

Интер Майами с голом Месси вырвал победу в матче MLS на 89-й минуте

Цапли переиграла Атланту Юнайтед со счетом 2:1, Лео отличился на 20-й

17 марта 2025, 03:10 | Обновлено 17 марта 2025, 03:15
37
0
Интер Майами с голом Месси вырвал победу в матче MLS на 89-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Лионель Месси

В ночь на 17 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Атланта и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цапли вырвали победу на 89-й минуте благодаря голу 34-летнего форварда из Гаити Фафа Пико. Ассист на него отдал Жорди Альба.

Еще один мяч для Интер Майами на 20-й оформил легендарный Лионель Месси. Лео впервые отличился в новом сезоне MLS.

В составе подопечных Хавьера Маскерано отыграли еще два экс-игрока Барселоны: Луис Суарес и Серхио Бускетс. Суарес был заменен на 90+1-й, а Бускетс провел весь поединок.

Благодаря этой победе Интер Майами с 10 очками возглавил таблицу Восточной конференции. У Атланты 4 пункта.

MLS 2025. 16–17 марта

Атланта – Интер Майами – 1:2

Голы: Латте Лаф, 11 – Месси, 20, Пико, 89

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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