ВИДЕО. Отобрал, уложил, перекинул. Как Месси забил первый гол в MLS в 2025
В ночь на 17 марта Интер Майами играет против Атланты
В ночь на 17 марта проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Атланта и Интер Майами.
Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.
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Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе.
На 20-й минуте Лео отличился забитым мячом. Он вовремя пошел в отбор, обвел одного игрока и эффектно перекинул голкипера.
Для Месси этот гол стал первым в новом сезоне MLS. На его счету также два ассиста.
Лионель сделал счет 1:1. На 11-й минуте Атланта вышла вперед благодаря голу Эммануэля Латте Лафа.
ВИДЕО. Отобрал, уложил, перекинул. Как Месси забил первый гол в MLS в 2025
Pero que golazo del 🔟😮💨 pic.twitter.com/LPyGb6dPZH— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2025
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