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Major League Soccer
17 марта 2025, 01:40 | Обновлено 17 марта 2025, 01:42
37
0

ВИДЕО. Отобрал, уложил, перекинул. Как Месси забил первый гол в MLS в 2025

В ночь на 17 марта Интер Майами играет против Атланты

17 марта 2025, 01:40 | Обновлено 17 марта 2025, 01:42
37
0
ВИДЕО. Отобрал, уложил, перекинул. Как Месси забил первый гол в MLS в 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 17 марта проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Атланта и Интер Майами.

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе.

На 20-й минуте Лео отличился забитым мячом. Он вовремя пошел в отбор, обвел одного игрока и эффектно перекинул голкипера.

Для Месси этот гол стал первым в новом сезоне MLS. На его счету также два ассиста.

Лионель сделал счет 1:1. На 11-й минуте Атланта вышла вперед благодаря голу Эммануэля Латте Лафа.

ВИДЕО. Отобрал, уложил, перекинул. Как Месси забил первый гол в MLS в 2025

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Интер Майами Атланта Юнайтед видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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