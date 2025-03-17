В ночь на 17 марта проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Атланта и Интер Майами.

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

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Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе.

На 20-й минуте Лео отличился забитым мячом. Он вовремя пошел в отбор, обвел одного игрока и эффектно перекинул голкипера.

Для Месси этот гол стал первым в новом сезоне MLS. На его счету также два ассиста.

Лионель сделал счет 1:1. На 11-й минуте Атланта вышла вперед благодаря голу Эммануэля Латте Лафа.

ВИДЕО. Отобрал, уложил, перекинул. Как Месси забил первый гол в MLS в 2025