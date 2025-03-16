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Атланта Юнайтед
17.03.2025 01:00 - : -
Интер Майами
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Major League Soccer
16 марта 2025, 04:47 |
37
0

Атланта – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится 17 марта в 01:00 по Киеву

16 марта 2025, 04:47 |
37
0
Атланта – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта на «Чейз Стэдиум» пройдет матч регулярного чемпионата МЛС, в котором Атланта Юнайтед встретится с Интер Майами. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Атланта Юнайтед

Команда в прошлом году отметила десятилетний юбилей с момента основания. За это время она успела выиграть Кубок МЛС, Открытый кубок США и Кубок Чемпионов. Но это было все в 2018-2019, вскоре после начала полноценных выступлений. Потом результаты были скромнее. И в прошлом сезоне получилось выйти в плей-офф только через уайльд-кард. Зато потом добрались до полуфинала конференции, выбив, в том числе, и Интер.

В новый сезон клуб входил с очередным наставником - в декабре подписали контракт с Дейла. Также вернули в МЛС Альмирона из Ньюкасла, взяли свободным агентом Клиха, а приобретение за 22 миллиона Латте-Лата стало рекордным для всего североамериканского дивизиона. Эммануэль оформил дубль в дебютном матче, с Монреаль Импакт, обеспечив победу 3:2. Но потом проиграли 0:2 Шарлотт. Нью-Йорк Ред Буллстоже не забили, закончив 0:0.

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Интер Майами

Клуб постепенно осваивается в североамериканском футболе. Тем более что теперь он там еще и не самый юный - Лига снова расширилась. Кроме того, в прошлом сезоне не без участия Кривцова, что был защитником из основой обоймы, получилось взять Supporters' Shield как лучшему из всех в регулярном розыгрыше. Вот только дебют в плей-офф получился провальным: фаворит уступил сразу же, как раз Аталанта.

Тем не менее, подход не меняется: во Флореде все так же делают ставку на звезд из Барселоны, Месси с Альбой, Бускетсом, а с 2024-м и - Луисом Суаресом. Более того, снова в компании еще и Маскерано - но уже как тренер. Дебютировал Хавьер с победы - в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, против Спортинг Канзас-Сити (и обыграл его и в ответном поединке). Там же с Кавальером из Ямайки тоже быда пара побед. А вот в МЛС вырвали в первом поединке ничью с Нью-Йорк Сити голом на 2:2 на десятой добавленной минуте. Но потом разгромили Хьюстон Динамо на выезде 4:1. Выиграли у Шарлотт, но там единственный гол забил Альенде.

Статистика личных встреч

В регулярном чемпионате 2024-го года были все три возможных исхода. Но в плей-офф неожиданно Атланта выиграла уже обе первых матча, выбив досрочно лучший клуб МЛС того розыгрыша.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары хозяев. Но гости точно не хуже - ставим на то, что они не проиграют (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Атланта Юнайтед
17 марта 2025 -
01:00
Интер Майами
Атланта не проиграет 1.60 Сделать ставку
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Атланта Юнайтед Интер Майами Major League Soccer (MLS) прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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