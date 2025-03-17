Атланта Юнайтед

В ночь на 17 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Атланта и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Первый мяч в этом поединке забил легендарный аргентинец Лионель Месси. Лео впервые отличился в текущем сезоне MLS.

MLS 2025. 16–17 марта

Атланта – Интер Майами – 1:2

Голы: Латте Лаф, 11 – Месси, 20, Пико, 89

Видеообзор матча