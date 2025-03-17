17.03.2025 01:00 – FT 1 : 2
Major League Soccer17 марта 2025, 04:16 |
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Атланта Юнайтед – Интер Майами – 1:2. Как забил Месси. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча MLS 2025
17 марта 2025, 04:16 |
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В ночь на 17 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Атланта и Интер Майами.
Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Первый мяч в этом поединке забил легендарный аргентинец Лионель Месси. Лео впервые отличился в текущем сезоне MLS.
MLS 2025. 16–17 марта
Атланта – Интер Майами – 1:2
Голы: Латте Лаф, 11 – Месси, 20, Пико, 89
Видеообзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Фарибс Пико (Интер Майами).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Латте Лат (Атланта Юнайтед).
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