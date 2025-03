18-летний Фонсека наказал Бублика в США и выиграл третий трофей в 2025 году

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 80) стал победителем хардового челленджера в Финиксе, США.

В финале бразилец на двух тай-брейках переиграл представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 82) за 1 час и 46 минут.

ATP челленджер Финикс. Хард. Финал

Александр Бублик (Казахстан) – Жоау Фонсека (Бразилия) – 6:7 (5:7), 6:7 (0:7)

Это была первая встреча соперников.

Жоау в Финиксе, помимо Александра, также прошел Павла Котова, Яна-Леннарда Штруффа, Уго Гастона и Кеи Нисикори.

Для Фонсеки этот трофей стал третьим в 2025 годну. Ранее в этом сезоне он выиграл титулы на челленджере в Канберре и турнире АТР 250 в Буэнос-Айресе.

С понедельника Фонсека станет 62-й ракеткой мира.

The second-youngest player from South America to win three Challenger titles 👏🇧🇷 #ATPChallenger | @aztennisclassic pic.twitter.com/bpbWN2yqxN

Acing Arizona 🏜️💫



On his fourth match point, Joao Fonseca downs Bublik 7-6(5), 7-6(0) to claim the title in Phoenix #ATPChallenger | @aztennisclassic pic.twitter.com/JYPdgILnMP