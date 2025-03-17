Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 16:02 |
2026
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»

Специалист встал на защиту своих футболистов после матча против «Колоса»

17 марта 2025, 16:02 |
2026
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Черкасский ЛНЗ убедительно обыграл ковалевский «Колос» в домашнем матче 22 тура Украинской Премьер-лиги (2:0), поднявшись на 10-ю строчку турнирной таблицы.

После игры главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук пришел на пресс-конференцию, где услышал критику в адрес голкипера (Евгения Кучеренко) и защитников, которые часто теряли мяч на своей половине поля, что позволяло «Колосу» создавать опасные моменты.

– Во втором тайме несколько раз ошибались центральные защитники и вратарь. С чем это связано?

– Во-первых, мне не хотелось бы говорить об ошибках после такого результата, но если вы спрашиваете, то вынужден ответить. Да, ошибки были, но надо понимать, что защитники должны играть в футбол, а не просто выбивать мяч куда угодно. Да, определенный предел этих ошибок должен быть, но в матче против «Колоса» не было таких эпизодов, за которые стоило бы сильно критиковать команду, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с планами ЛНЗ на международную паузу.

По теме:
Вернидуб отказывается продлить контракт с Кривбассом. Названа причина
В паузе чемпионата Колос не сможет рассчитывать на трех игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Кривбасса подписал контракт с клубом Второй лиги
ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ - Колос Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Футбол | 17 марта 2025, 02:50 0
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд

Лионель хочет видеть в «Интере» Поля Погба

Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 16 марта 2025, 22:20 28
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс

Арина Соболенко уступила Мирре Андреевой в трех сетах

Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17.03.2025, 08:15
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Снукер | 17.03.2025, 13:23
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
«Наконец-то». Реакция болельщиков на долгожданный гол Хойлунда
Футбол | 17.03.2025, 14:16
«Наконец-то». Реакция болельщиков на долгожданный гол Хойлунда
«Наконец-то». Реакция болельщиков на долгожданный гол Хойлунда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
17.03.2025, 09:01 2
Бокс
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 13
Футбол
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 3
Футбол
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 2
Бокс
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
16.03.2025, 07:50 3
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
16.03.2025, 21:19 2
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем