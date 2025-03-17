Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»

Черкасский ЛНЗ убедительно обыграл ковалевский «Колос» в домашнем матче 22 тура Украинской Премьер-лиги (2:0), поднявшись на 10-ю строчку турнирной таблицы.

После игры главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук пришел на пресс-конференцию, где услышал критику в адрес голкипера (Евгения Кучеренко) и защитников, которые часто теряли мяч на своей половине поля, что позволяло «Колосу» создавать опасные моменты.

– Во втором тайме несколько раз ошибались центральные защитники и вратарь. С чем это связано?

– Во-первых, мне не хотелось бы говорить об ошибках после такого результата, но если вы спрашиваете, то вынужден ответить. Да, ошибки были, но надо понимать, что защитники должны играть в футбол, а не просто выбивать мяч куда угодно. Да, определенный предел этих ошибок должен быть, но в матче против «Колоса» не было таких эпизодов, за которые стоило бы сильно критиковать команду, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с планами ЛНЗ на международную паузу.