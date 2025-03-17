Роман ГРИГОРЧУК: «Защитники должны играть в футбол, а не выбивать мяч»
Черкасский ЛНЗ победил ковалевский «Колос»
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал победу в 21–м туре Украинской Премьер–лиги над ковалевским «Колосом».
– Анализ игры прекрасный, ведь мы выиграли. В этой ситуации для нас это самое важное.
– В первом тайме был лишь один момент, а во втором команда действовала более раскованно. Это была установка на игру?
– Да нет. Если сравнивать оба тайма, то в первом мы забили гол и создали несколько моментов. Они не были стопроцентными, но это были голевые предпосылки. Надо анализировать игру в целом. Мы не допускали ошибок у своих ворот, поэтому считаю, что весь матч был хорошим.
– Во втором тайме несколько раз ошибались центральные защитники и вратарь. С чем это связано?
– Во–первых, мне не хотелось бы говорить об ошибках после такого результата, но если вы спрашиваете, то вынужден ответить. Да, ошибки были, но надо понимать, что защитники должны играть в футбол, а не просто выбивать мяч куда попало. Да, определенный предел этих ошибок должен быть, но в матче против «Колоса» не было таких эпизодов, за которые стоило бы сильно критиковать команду.
– Когда на пресс–конференциях тренера ЛНЗ Григорчука будет столько же журналистов, как было у Григорчука в «Черноморце»?
– Сейчас просто такие времена. Конечно, я хочу, чтобы и болельщики вернулись на стадион, и чтобы на пресс–конференциях было больше журналистов.
– После победы команда получит какие–то дополнительные вознаграждения?
– Два выходных у ребят будет точно. Но они об этом знают, потому что мы это планировали. Возможно, для легионеров дадим чуть больше времени, ведь кто–то, возможно, захочет поехать домой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский клуб готовится возглавить Сеск Фабрегас
«Цыганский король» – о возможном реванше Джошуа – Дюбуа