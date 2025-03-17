Роман ГРИГОРЧУК: «Защитники должны играть в футбол, а не выбивать мяч»

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал победу в 21–м туре Украинской Премьер–лиги над ковалевским «Колосом».

– Анализ игры прекрасный, ведь мы выиграли. В этой ситуации для нас это самое важное.

– В первом тайме был лишь один момент, а во втором команда действовала более раскованно. Это была установка на игру?

– Да нет. Если сравнивать оба тайма, то в первом мы забили гол и создали несколько моментов. Они не были стопроцентными, но это были голевые предпосылки. Надо анализировать игру в целом. Мы не допускали ошибок у своих ворот, поэтому считаю, что весь матч был хорошим.

– Во втором тайме несколько раз ошибались центральные защитники и вратарь. С чем это связано?

– Во–первых, мне не хотелось бы говорить об ошибках после такого результата, но если вы спрашиваете, то вынужден ответить. Да, ошибки были, но надо понимать, что защитники должны играть в футбол, а не просто выбивать мяч куда попало. Да, определенный предел этих ошибок должен быть, но в матче против «Колоса» не было таких эпизодов, за которые стоило бы сильно критиковать команду.

– Когда на пресс–конференциях тренера ЛНЗ Григорчука будет столько же журналистов, как было у Григорчука в «Черноморце»?

– Сейчас просто такие времена. Конечно, я хочу, чтобы и болельщики вернулись на стадион, и чтобы на пресс–конференциях было больше журналистов.

– После победы команда получит какие–то дополнительные вознаграждения?

– Два выходных у ребят будет точно. Но они об этом знают, потому что мы это планировали. Возможно, для легионеров дадим чуть больше времени, ведь кто–то, возможно, захочет поехать домой.