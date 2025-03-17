Андрей ЛУНИН: «Сразу после игры приехал в сборную, уже и выспался»

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин коротко прокомментировал пресс-службе УАФ приезд в лагерь национальной сборной:

«Сразу после игры приехал в сборную, уже и выспался, готовимся.

Как настроение после пропуска прошлых матчей сборной? Очень рад, что после такой значительной паузы я снова здесь. С большим желанием буду готовиться, тренироваться и работать», – сказал Лунин.

УАФ также анонсировало выход интервью с Луниным.

В субботу, 15 марта, Андрей просидел все 90 минут на скамейке запасных в матче Вильярреал – Реал (1:2).

Сборная Украины готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.