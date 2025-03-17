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  4. Андрей ЛУНИН: «Сразу после игры приехал в сборную, уже и выспался»
Лига наций
17 марта 2025, 02:35 |
92
0

Андрей ЛУНИН: «Сразу после игры приехал в сборную, уже и выспался»

Голкипер мадридского Реала коротко прокомментировал свой приезд в лагерь сборной Украины

17 марта 2025, 02:35 |
92
0
Андрей ЛУНИН: «Сразу после игры приехал в сборную, уже и выспался»
Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин коротко прокомментировал пресс-службе УАФ приезд в лагерь национальной сборной:

«Сразу после игры приехал в сборную, уже и выспался, готовимся.

Как настроение после пропуска прошлых матчей сборной? Очень рад, что после такой значительной паузы я снова здесь. С большим желанием буду готовиться, тренироваться и работать», – сказал Лунин.

УАФ также анонсировало выход интервью с Луниным.

В субботу, 15 марта, Андрей просидел все 90 минут на скамейке запасных в матче Вильярреал – Реал (1:2).

Сборная Украины готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

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сборная Украины по футболу Лига наций сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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