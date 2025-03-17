Встреча Лапорты и Мендеша. Барселона подпишет суперзвезду для Ямала

Известный португальский агент Жорже Мендеш провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

По информации испанских СМИ, целью встречи было обсуждение трансфера суперзвезды Серии А Рафаэля Леау из «Милана». Мендеш высоко оценил уровень португальца и считает, что вместе с Ламином Ямалом атака «Барселоны» станет доминирующей. Жорже убедил Лапорту подписать Леау летом и постарается найти правильную формулу, чтобы каталонцы сумели потянуть этот трансфер в финансовом плане.

В этом сезоне на клубном уровне Леау провел 39 матчей, в которых забил десять голов и сделал девять ассистов. Интерес к Леау также есть и от лондонского «Челси».