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  4. ВИДЕО. Кто еще не приехал из Англии? Легионеры АПЛ и MAXI прибыли в сборную
Лига наций
17 марта 2025, 02:23 |
96
0

ВИДЕО. Кто еще не приехал из Англии? Легионеры АПЛ и MAXI прибыли в сборную

К сине-желтым в Испании присоединились Таловеров, Забарный, Ярмолюк и Миколенко

17 марта 2025, 02:23 |
96
0
ВИДЕО. Кто еще не приехал из Англии? Легионеры АПЛ и MAXI прибыли в сборную
УАФ. Виталий Миколенко

16 марта украинские футболисты Максим Таловеров, Илья Забарный, Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко прибыли в расположение сборной Украины в испанском городе Бенидорм.

Таловеров на клубном уровне защищает цвета Плимута, который играет в Чемпионшип. Забарный, Ярмолюк и Миколенко выступают за команды АПЛ: Борнмут, Брентфорд и Эвертон соответственно.

Из легионеров Английской Премьер-лиги к сине-желтым пока не присоединился только Александр Зинченко. В воскресенье он провел весь матч 29-го тура против Челси (1:0) на скамейке запасных.

Сборная Украины готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ВИДЕО. Максим Таловеров (MAXI) прибыл в расположение сборной Украины

ВИДЕО. Илья Забарный и Егор Ярмолюк прибыли в расположение сборной Украины

ВИДЕО. Виталий Миколенко прибыл в расположение сборной Украины

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ФОТО. Цыганков прибыл в расположение сборной Украины
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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