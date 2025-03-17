ВИДЕО. Кто еще не приехал из Англии? Легионеры АПЛ и MAXI прибыли в сборную
К сине-желтым в Испании присоединились Таловеров, Забарный, Ярмолюк и Миколенко
16 марта украинские футболисты Максим Таловеров, Илья Забарный, Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко прибыли в расположение сборной Украины в испанском городе Бенидорм.
Таловеров на клубном уровне защищает цвета Плимута, который играет в Чемпионшип. Забарный, Ярмолюк и Миколенко выступают за команды АПЛ: Борнмут, Брентфорд и Эвертон соответственно.
Из легионеров Английской Премьер-лиги к сине-желтым пока не присоединился только Александр Зинченко. В воскресенье он провел весь матч 29-го тура против Челси (1:0) на скамейке запасных.
Сборная Украины готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.
ВИДЕО. Максим Таловеров (MAXI) прибыл в расположение сборной Украины
ВИДЕО. Илья Забарный и Егор Ярмолюк прибыли в расположение сборной Украины
Zaba and Yarmoliuk 🍒🐝 pic.twitter.com/lvUF1i6hnr— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 16, 2025
ВИДЕО. Виталий Миколенко прибыл в расположение сборной Украины
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