16 марта 27-летний хавбек испанской Жироны Виктор Цыганков присоединился к лагерю сборной Украины в городе Бенидорм, Испания.

Цыганков стал вторым легионером после Романа Яремчука, который прибыл в расположение сине-желтых. Днем ранее Цыганков отыграл 85 минут за жиронцев в матче 28-го тура Ла Лиги против Валенсии (1:1).

Сборная Украины готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Цыганков прибыл в расположение сборной Украины