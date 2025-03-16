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  4. ФОТО. Цыганков прибыл в расположение сборной Украины
Лига наций
16 марта 2025, 18:24 |
867
0

ФОТО. Цыганков прибыл в расположение сборной Украины

Виктор присоединился к лагерю сине-желтых в городе Бенидорм

16 марта 2025, 18:24 |
867
0
ФОТО. Цыганков прибыл в расположение сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта 27-летний хавбек испанской Жироны Виктор Цыганков присоединился к лагерю сборной Украины в городе Бенидорм, Испания.

Цыганков стал вторым легионером после Романа Яремчука, который прибыл в расположение сине-желтых. Днем ранее Цыганков отыграл 85 минут за жиронцев в матче 28-го тура Ла Лиги против Валенсии (1:1).

Сборная Украины готовится к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Цыганков прибыл в расположение сборной Украины

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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