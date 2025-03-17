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17 марта 2025, 03:55 |
74
0

Гол Довбика, Visca Barca, фиаско Ливерпуля, победа гандболистов, итоги И-У

Главные новости за 16 марта на Sport.ua

17 марта 2025, 03:55 |
74
0
Гол Довбика, Visca Barca, фиаско Ливерпуля, победа гандболистов, итоги И-У
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 16 марта.

1А. Суперкамбэк от блаугранас. Барселона, уступая в два мяча, победила Атлетико
Команды опять выдали яркое шоу

1B. Атлетико – Барселона – 2:4. Безумие в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги 2024/25

2. Ньюкасл переиграл Ливерпуль и завоевал Кубок английской лиги
Голы у сорок забили Дэн Берн и Александр Исак

3А. Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А
Артем забил гол на 62-й минуте в поединке 29-го тура чемпионата Италии против Кальяри

3B. ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
Артем отличился за волков в поединке 29-го тура Серии А на 62-й минуте

4A. Трубин напропускал перед сборной. Бенфика устроила триллер на 5 голов
Орлы все-таки дожали Риу Аве, победив со счетом 3:2 в 26-м туре чемпионата Португалии

4B. Фаны оскорбили, а игроки победили. Фиорентина разгромила Ювентус в Серии А
Фиалки победили туринцев со счетом 3:0 в 29-м туре чемпионата Италии

4С. ФОТО. Матч с участием легендарного клуба Франции прервали из-за беспорядков
Монпелье и Сент-Этьен не доиграли поединок 26-го тура из-за болельщиков

4D. Гасперини психовал. Два гола и три удаления: Интер выиграл битву у Аталанты
Интер упрочил лидерство в Серии A

4E. Безумный камбек! Байер выиграл матч на 7 голов, хотя уступал до 88-й минуты
Подопечные Хаби Алонсо одолели Штутгарт со счетом 4:3 в 26-м туре Бундеслиги

5A. Арсенал без участия Зинченко обыграл Челси. Тоттенхэм продолжает падение
Завершились еще 2 матча 29-го тура АПЛ

5B. Дьяволы поохотились на лисиц. Ман Юнайтед на выезде разгромил Лестер
По голу забили Расмус Хойлунд, Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш

6A. Разбитые надежды. Украина стала девятой в смешанной эстафете 8 этапа КМ
Фанаты ждали другого результата

6B. Смешанные ощущения. Сборная Украины заняла 11-ю позицию в сингл-миксте КМ
Национальная команда провалила вторую часть гонки

6C. Достижение Швейцарии, эстафетный подиум Финляндии и победа Швеции
Блогер Sport.ua Евгения Антонова анализирует заключительные гонки этапа Кубка мира в Поклюке

7. Уверенный реванш. Украина разобралась с Косово в квалификации Евро-2026
Наша команда не испытала проблем, уверенно обыграв соперников

8A. Аутсайдеры отстрелялись. Ингулец в Одессе обыграл Черноморец
Команда Кобина догнала прямого конкурента в зоне вылета

8B. Прохладная встреча. Колос отметил возвращение Костышина поражением от ЛНЗ
Команда из Ковалевки проиграла четыре матча подряд в УПЛ

8C. Ничьи Динамо и Шахтера, разгром Полесья, неудачное возвращение Костышина
Самые интересные события 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

9A. Полный хаос, аварии и дождь. Норрис выиграл Гран-при Австралии
Невероятную гонку выиграл пилот Макларена Ландо Норри

9B. Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Австралии
Состоялся первый гран-при сезона-2025

10А. Сыграет ли Свитолина с Даяной? Жеребьевка для украинок на турнире в Майами
На тысячнике в США выступят четыре украинки: Свитолина, Ястремская, Костюк и Калинина

10B. Стародубцева с камбеком вышла в финал отбора большого турнира в Майами
Юлия на старте квалификации тысячника в трех сетах одолела Варвару Лепченко

10C. Разгром в финале. Определен победитель Мастерса в Индиан-Уэллс
Джек Дрейпер в двух сетах уверенно одолел Хольгера Руне

10D. Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Арина Соболенко уступила Мирре Андреевой в трех сетах

11А. Шпажистка Анна Максименко впервые завоевала золото Гран-при по фехтованию
Украинская спортсменка выиграла соревнования в Будапеште, столице Венгрии

11B. Кубок Европы по сноубордингу. Украинцы завоевали 5 медалей на соревновании
В активе команды три серебра и две бронзы

11C. Шанс на путевку. Бойко вышел в финал чемпионата Европы U-21 по снукеру
В полуфинале Юлиан обыграл Джоэла Коннолли из Северной Ирландии

11D. 18-летняя украинка завоевала первый профессиональный трофей в карьере
Елизавета Котляр стала чемпионкой турнира ITF W15 в Анталье

12A. Старый Раньери борозды не портит
Обозреватель Sport.ua – о чудесном преобразовании команды Артема Довбика

12B. Геворг МАНУКЯН: «Вернулся, потому что могу стать чемпионом в профи»
Известный боксер рассказал о своем возвращении на ринг

12C. Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Накануне матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии вспоминаем бельгийцев, которые выступали в УПЛ

12D. Совершенно секретно: CAS отклонил иск Киев Кепиталз по решению ФХУ
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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