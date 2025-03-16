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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 19:58 |
1147
0

Ничьи Динамо и Шахтера, разгром Полесья, неудачное возвращение Костышина

Самые интересные события 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

16 марта 2025, 19:58 |
1147
0
Ничьи Динамо и Шахтера, разгром Полесья, неудачное возвращение Костышина
ФК Александрия

Нечасто такое случается: «Динамо» и «Шахтер» параллельно потеряли очки. Динамовцы сыграли вничью с «Зарей», а «горняки» поделили турнирные баллы с «Карпатами». «Александрия» разгромила «Оболонь», а «Верес» поиздевался над «Полесьем».

Из-за воздушной тревоги матч «Кривбасс» – «Левый берег» перенесен на позже.

В поединке против ЛНЗ на тренерский мостик «Колоса» вернулся Руслан Костышин. Возвращение получилось неудачным.

Разгромы тура

Сразу два матча тура завершились с преимуществом одной команды в четыре мяча. И если в разгромной победе «Александрии» над «Оболонью» (4:0) нет ничего удивительного – силы команд сейчас откровенно неравны, то вот разгромное поражение «Полесья» в Ровно (1:5) можно считать сенсацией. Однако, в то же время, закономерность победы «Вереса» в игре против житомирян не подлежит сомнению.

Дубли тура

В обоих разгромах есть свои неудачники, и есть свои герои. За «Верес» двумя мячами отличился форвард Степанюк, а за «горожан» – нападающий Филиппов. Интересно, что свои голы и капитан ровненской команды, и форвард александрийской забили практически в одно и то же время: на 13-й минуте матчей и под занавес первых таймов. Филиппов свой второй гол забил на 44-й минуте, а Степанюк – на 45-й.

Гол тура

Эффектную точку в матче «Александрия» – «Оболонь» поставил французский защитник хозяев Ндика. Тео слета зарядил по воротам из-за пределов штрафной площади, и попал в дальний угол ворот (практически верхний). Без малейшего шанса для голкипера «пивоваров» Федоривского.

Оживление тура

Очень живо начали игру «Динамо» и «Заря». К девятой минуте матча счет уже был 2:1 в пользу гостей. Уже на второй минуте форвард луганчан Будковский открыл счет. Через три минуты подобной любезностью ответил уже форвард хозяев Ванат. А через четыре минуты черед отличиться пришел к центрбеку «Зари» Джордану. Но удержать преимущество подопечным Младена Бартуловича не удалось. В середине второго тайма динамовцы счет сравняли (отличился Пономаренко). На большее соперников не хватило.

Конфликт тура

После финального свистка в матче «Динамо» - «Заря» что-то не поделили между собой два игрока команды Александра Шовковского – Ванат и Пономаренко. Не поделили настолько, что Владислав толкнул в спину Матвея. Кроме этого, одноклубники поговорили на повышенных тонах. Комментируя тот эпизод, Ванат заявил, что у него «немножко склероз», поэтому он «не помнит», что там произошло.

Слова тура

После ничьей в игре против «Зари» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский упрекнул своих подопечных в нерадивом отношении к тренировочному процессу: «В первую очередь игрокам нужно разобраться с их отношением. В первых двух матчах года все было нормально, был результат, и, возможно, игроки начали относиться к тренировочному процессу не так, как раньше. Надо больше любить не себя в футболе, а футбол в себе. Каждый день перед каждой тренировкой я повторяю ребятам: вы всегда будете играть так, как тренируетесь, вы никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий, а всегда будете играть именно так, как вы готовы. Это и происходит, к сожалению».

Ничья тура

ФК Шахтер

«Динамо» потеряло очки в игре против «Зари», и «Шахтер» получил шанс сократить отставание от «бело-синих». Однако шансом «оранжево-черные» не воспользовались. Матч прошел с преимуществом «горняков», и они имели возможности открыть счет, однако уверенную игру в воротах «Карпат» продемонстрировал Кинарейкин. А во второй половине встречи львовяне даже могли вырвать победу, но свою отменную реакцию продемонстрировал уже и Ризнык. В итоге матч так и завершился без забитых мячей.

Признание тура

После поединка против «Карпат» главный тренер «Шахтера» Марино Пушич признал, что в нынешнем сезоне его команда уже не станет чемпионом: «Надо быть честными. И тогда нужно фокусироваться на получении второго места либо на другом. Но это факт, это просто так есть. Я сейчас могу говорить очень приятные слова обо всем, о возможностях, могу быть положительным, каким я и являюсь, но факт в том, что мы просто теряем такие случаи, и это не стечение обстоятельств. Поэтому мы не на достаточном уровне, чтобы выиграть чемпионство. На самом деле, это история всего сезона, и, к сожалению, после этого матча есть такие выводы».

Перенос тура

В матче «Кривбасс» – «Левый берег» было сыграно чуть меньше двух минут. Из-за длительной воздушной тревоги игра сначала была приостановлена, а затем и вовсе отложена на позже. Ориентировочно поединок будет сыгран в апреле.

Дебют тура

Единственный и победный мяч в игре между «Рухом» и «Ворсклой» забил полузащитник гостевой команды Навин Малыш. Для 21-летнего футболиста, выступающего в полтавской команде в аренде (права на Малыша принадлежат «Динамо»), это первый мяч в УПЛ.

Разборки тура

В Одессе встретились беспросветные аутсайдеры – «Ингулец» и «Черноморец». Команда Василия Кобина выступала номинальным хозяином матча. И сумела победить команду Александра Бабича благодаря точному удару в дебюте встречи Олега Пушкарева. Теперь в обеих команд стало по 15 очков. Но в «Ингульца» есть игра в запасе.

Возвращение тура

ФК Колос. Руслан Костышин

После поединка прошлого тура «Колоса» против «Александрии» весь тренерский штаб ковалевской команды был отправлен в отставку. Новым наставником «аграриев» стал Руслан Костышин, в свое время уже возглавлявший команду. Костышин вернулся на свое «старое» место в выездной встрече против ЛНЗ. Возвращение оказалось неудачным. «Колос» проиграл без особых шансов, пропустив в каждом из таймов по мячу.

Символическая сборная тура

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статьи эксклюзив обзор тура УПЛ Украинская Премьер-лига
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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