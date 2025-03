16 марта Монпелье и Сент-Этьен на арене Стад де ла Моссон начали матч 26-го тура Лиги 1 2024/25.

Сент-Этьен, который по праву считается легендарным клубом Франции и 10 раз выигрывал первенство страны, забил дважды. Дубль оформил Лукас Стассин, отличившись на 11-й и 53-й минутах.

С 45-й гости играли в меньшинстве после удаления Максима Бернауера, получившего две желтые карточки за тайм.

На 61-й минуте судья прервал игру из-за беспорядков на трибунах. Во второй 45-минутке болельщики Монпелье начали поджигать и бросать на поле дымовые шашки.

А возле стадиона болельщики устраивали драки как и между собой, так и с охранниками / полицией.

Футболисты покинули поле. Встреча будет доиграна в другой день, дата и время определятся позже.

ФОТО. Матч с участием легендарного клуба Франции прервали из-за беспорядков

