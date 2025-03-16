Безумный камбек! Байер выиграл матч на 7 голов, хотя уступал до 88-й минуты

16 марта состоялся матч 26-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Штутгарт и Байер.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Леверкузенский колектив уступал 2:3 до 88-й минуты, но сумел вырвать три очкам, забив победный гол на 90+4-й минуте.

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Голами за подопечных Хаби Алонсо отличились Джереми Фримпонг, Пьеро Хинкапи, Ангело Штиллер (автогол) и Патрик Шик. У Штутгарта мячи оформили Эрмедин Демирович, Ник Вольтмейд и Гранит Джака (автогол).

Байер в таблице чемпионата Германии с 56 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании. У Штутгарта 37 пунктов и 10-я строчка.

В воскресенье в Бундеслиге также победы одержали Айнтрахт Франкфурт (3:1 против Бохума) и Хайденхайм (3:1 против Хольштайна).

Бундеслига 2024/25. 26-й тур, 16 марта

Штутгарт – Байер – 3:4

Голы: Демирович, 15, Вольтмейд, 48, Джака, 62 (автогол) – Фримпонг, 56, Хинкапи, 68, Штиллер, 88 (автогол), Шик, 90+4

Бохум – Айнтрахт Франкфурт – 1:3

Голы: Хольтманн, 73 – Кристенсен, 27, Бахоя, 32, Батшуайи, 90+6

Хайденхайм – Хольштайн – 3:1

Голы: Пирингер, 33, Зивзивадзе, 47, Конте, 90+3 – Харрес, 87