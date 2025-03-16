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Чемпионат Германии
Бохум
16.03.2025 16:30 – FT 1 : 3
Айнтрахт Ф
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Германия
16 марта 2025, 22:44 | Обновлено 16 марта 2025, 23:26
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Безумный камбек! Байер выиграл матч на 7 голов, хотя уступал до 88-й минуты

Подопечные Хаби Алонсо одолели Штутгарт со счетом 4:3 в 26-м туре Бундеслиги

16 марта 2025, 22:44 | Обновлено 16 марта 2025, 23:26
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2
Безумный камбек! Байер выиграл матч на 7 голов, хотя уступал до 88-й минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся матч 26-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Штутгарт и Байер.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Леверкузенский колектив уступал 2:3 до 88-й минуты, но сумел вырвать три очкам, забив победный гол на 90+4-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Хаби Алонсо отличились Джереми Фримпонг, Пьеро Хинкапи, Ангело Штиллер (автогол) и Патрик Шик. У Штутгарта мячи оформили Эрмедин Демирович, Ник Вольтмейд и Гранит Джака (автогол).

Байер в таблице чемпионата Германии с 56 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании. У Штутгарта 37 пунктов и 10-я строчка.

В воскресенье в Бундеслиге также победы одержали Айнтрахт Франкфурт (3:1 против Бохума) и Хайденхайм (3:1 против Хольштайна).

Бундеслига 2024/25. 26-й тур, 16 марта

Штутгарт – Байер – 3:4

Голы: Демирович, 15, Вольтмейд, 48, Джака, 62 (автогол) – Фримпонг, 56, Хинкапи, 68, Штиллер, 88 (автогол), Шик, 90+4

Бохум – Айнтрахт Франкфурт – 1:3

Голы: Хольтманн, 73 – Кристенсен, 27, Бахоя, 32, Батшуайи, 90+6

Хайденхайм – Хольштайн – 3:1

Голы: Пирингер, 33, Зивзивадзе, 47, Конте, 90+3 – Харрес, 87

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Айнтрахт Ф).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Геррит Хольтманн (Бохум).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Маттео Баойя (Айнтрахт Ф).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Кристенсен (Айнтрахт Ф).
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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бохум Айнтрахт Франкфурт Хайденхайм Хольштайн Штутгарт Байер видео голов и обзор Эрмедин Демирович автогол Гранит Джака Джереми Фримпонг Патрик Шик Ангело Штиллер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Напрочуд азартна гра,обмінялись автоголами,Штутгарт викладався по по повній,а на останню третину матчу забракло сил,Баєр дотиснув 3гола за десь 20хв.Компані-потіє.
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+2
vitalikss86
Шик наприкінці часто забиває 
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+1
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