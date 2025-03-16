Старый Раньери борозды не портит

«Рома» в нынешнем сезоне – особенная команда для украинских болельщиков, ведь в ее составе выступает главная надежда сборной Украины в атаке – Артем Довбик. Однако особенной игрой до поры до времени эта команда не выделялась. Более того, если чем-то она и выделялась, то, разве что, скандалами да кризисами. И впору было пожалеть, что лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Испании в качествен продолжения своей карьеры выбрал именно «Рому», а не, скажем, «Атлетико».

Однако на данный момент «Рому» можно смело назвать одной из главных отдушин серии А. И такое чудесное перевоплощение «джаллоросси» связано, в первую очередь, с персоной нынешнего наставника римской команды.

Напомню вкратце, что нынешний сезон «волки» начинали под руководством Даниэле Де Росси. Именно этот легендарный для «Ромы» экс-футболист, а затем тренер и был инициатором приглашения в команду нашего Довбика. Собственно, именно Даниэле убедил Артема сделать выбор в пользу именно римской команды.

Однако Де Росси уже в середине сентября со скандалом покинул «Рому». Вместо бывшей легенды клуба «джаллоросси» возглавил скромный по меркам серии А специалист Иван Юрич, имевший локальные успехи во главе с «Торино» и «Вероной».

Юрич не совладал с «волками». И тоже был уволен. В середине ноября. И вот с третьей попытки «Роме» удалось попасть в яблочко: на тренерский мостик «волков» вернулся знаменитый Клаудио Раньери, который летом 2024-го заявил о завершении своей тренерской карьеры, удержав от вылета более чем скромный «Кальяри».

Дон Клаудио вспоминал чуть позже, что после того, как решил завязать с тренерством, он оказался более востребованным, нежели после сенсационного чемпионства с «Лестером». Тем не менее, 73-летний тренер решил для себя, что если и вернется в профессию, то лишь ради «Ромы» - команды, в которой началась его футбольная карьера. Да и тренировал он «волков» до этого дважды.

Контракт с Раньери был подписан до конца текущего сезона. И, в отличие от двух предыдущих попытое, в этот раз от Клаудио требовалось немного: достойно завершить чемпионат, который на момент его назначения уже считался для «Ромы» проваленным: 12 место и отсутствие шансов в борьбе даже за зону еврокубков.

На новом-старом месте Раньери начал не лучшим образом. «Рома» проиграла «Наполи» и «Аталанте», а в Лиге Европы едва отскочила в игре против «Тоттенхэма».

На поверку оказалось, что игровой кризис «джаллоросси» еще более тяжелый, чем предполагалось. Оказалось также, что Раньери, при всем его опыте, таки не волшебник. Но в этом случае получилось как раз наоборот.

Ведь, начиная с декабря минувшего года, «Рома» заметно воспряла. Римляне не проигрывают в чемпионате уже 12 туров. В их активе за это время – девять побед и три ничьи. После 28 тура команда занимает седьмое место, отставая от идущего четвертым «Ювентуса» на шесть очков.

То есть, на данный момент можно осторожно утверждать, что провалившая старт сезона «Рома» не только оклемалась, но и при определенных удачных стечениях обстоятельств может побороться даже за Лигу чемпионов, о чем минувшей осенью не могли даже мечтать болельщики «волков».

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Единственная оплеуха римлян на внутренней арене за время «каденции» Раньери – вылет в четвертьфинале Кубка Италии от «Милана» – 1:3. Интересно, что в том поединке два мяча в ворота «джаллоросси» забил Абрахам, принадлежащий как раз «Роме», но выступающий на «Сан-Сиро» в аренде.

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Если начинать отсчет от момента прихода Раньери в «Рому», то с тех пор его подопечные занимают четвертое место в чемпионате. Можно лишь догадываться, какое они место занимали бы сейчас, если бы под руководством этого тренера начинали сезон.

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Что же такого «этакого» сделал мэтр итальянского тренерского цеха, войдя третий раз в одну и ту же реку? По большому счету, вроде бы ничего особенного. Но это «ничего особенного» дало свои плоды.

Даже в лучшие свои годы Клаудио не слыл тактическим гением. И в этом плане он вряд ли даст фору тому же Юричу. Кстати, Раньери не стал ломать игровую модель команды, продолжая играть по 3-4-3 (эту модель поставил команде именно Юрич). Но вот в плане психологии нынешняя «Рома» – это топ-команда. Особенно, если сравнивать с «Ромой» Де Росси и Юрича.

Опытнейший тренер без особых проблем смог достучаться до лидеров команды. Прежде всего – до Пауло Дибалы, которого тамошние СМИ называют лучшим футболистом серии А на данный момент. Заметно улучшилась игра еще одного знакового для «Ромы» игрока – капитана команды Лоренцо Пеллегрини.

Умение мотивировать игрока, а вместе с тем и раскрепостить его – вот главный конек тренера Раньери. Каждый командный «винтик» теперь на своем месте. Каждый «винтик» знает, что нужно делать в конкретном эпизоде, в конкретном матче.

Особенно это касается игры в защите. Именно от обороны Клаудио Раньери строил все свои команды и раньше. И продолжает это делать и в «Роме».

Но вот что касается игры команды в атаке, что нас интересует, понятное дело, в первую очередь, то Артем Довбик пока что не играет в «Роме» такой роли, какую играл в минувшем сезоне в «Жироне». Поначалу Раньери ставил на украинского форварда, но затем на статус основного нападающего «волков» начал претендовать Шомуродов.

На данный момент можно сделать вывод, что основного нападающего в «Роме» сейчас и нет.

И вряд ли в сложившейся ситуации нужно пенять на наставника. Артем все еще не может до конца акклиматизироваться на новом месте. Плюс часто вылетает из-за повреждений. К тому же, по всей видимости, он пока что не может привыкнуть к тамошним реалиям – когда тебя носят на руках после того, как ты отличился результативным действиям, и тебя сразу же уничтожают после того, когда ты не забиваешь.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Клаудио Раньери

Ясно, что если Артем начнет клепать голы исправно, то тогда он не только станет форвардом номер один в команде, но и его команда всерьез будет претендовать на Лигу чемпионов.

Как бы там ни было, но место форварда, казавшееся одним из самых сильных позиций в команде после минувшего летнего межсезонья, сейчас выглядит едва ли не ахиллесовой пятой «волков». И уже бытует мнение, что в ближайший «Юрьев день» римляне продадут Довбика.

Но, так или иначе, украинский нападающий нынешний сезон закончит в Риме. И у него есть уникальнейшая возможность поработать с одним из лучших итальянский алленаторе, ведь, окромя всего прочего, в плюсы Раньери можно занести и потрясающее умение улучшать атмосферу в раздевалке.

Вот этого минимального, на первый взгляд, набора опций дону Клаудио хватило для того, чтобы превратить главного неудачника старта сезона в одного из самых ярких коллективов турнирного экватора.

Как следствие – награда нашла героя: Раньери получил титул лучшего тренера серии А в феврале. Если так и дальше пойдет, то Клаудио может получить еще не один подобный приз.

Болельщики «Ромы» настолько воспрянули духом в последнее время, что уже не просят, а требуют у руководства клуба, чтобы Клаудио Раньери оставался наставником «волков» и в следующем сезоне. Но сам Клаудио на сей счет пока что непреклонен: доработаю нынешний сезон и переберусь на функционерскую должность в клубе.

Может быть, что именно так и будет. А может быть, что будет совсем иначе. Никогда не говори никогда.