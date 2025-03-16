Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сыграет ли Свитолина с Даяной? Жеребьевка для украинок на турнире в Майами
WTA
16 марта 2025, 20:53 | Обновлено 16 марта 2025, 20:57
385
0

Сыграет ли Свитолина с Даяной? Жеребьевка для украинок на турнире в Майами

На тысячнике в США выступят четыре украинки: Свитолина, Ястремская, Костюк и Калинина

16 марта 2025, 20:53 | Обновлено 16 марта 2025, 20:57
385
0
Сыграет ли Свитолина с Даяной? Жеребьевка для украинок на турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 марта состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

Украину в основе одиночного разряда этого тысячника представят четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Свитолина получила 22-й номер посева и пропустит первый раунд.

Во втором круге Элина может сыграть с Ястремской, которая в 1/64 финала поборется против Белинды Бенчич.

Костюк – 23-я сеяная. Она начнет выступления с 1/32 финала, где ей предстоит встретится либо с «нейтралкой» Анастасией Потаповой, либо с теннисисткой из квалификации.

Калинина в 1-м раунда выйдет на корт против Виктории Азаренко. Если Ангелина выиграет у беларуски, то далее сыграет с 15-й сеяной Каролиной Муховой из Чехии.

В квалификации тысячника в Майами продолжает выступления Юлия Стародубцева. Она уже преодолела 1-й круг отбора и вышла в финале квалов.

По теме:
Стародубцева с камбеком вышла в финал отбора большого турнира в Майами
Юлия Стародубцева – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на турнире в Индиан-Уэллс?
WTA Майами Даяна Ястремская Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Футбол | 15 марта 2025, 22:16 0
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному

Украинца впервые заменили в матче АПЛ

«Я аплодирую». Эксперт объяснил, почему Шахтер избавился от украинцев
Футбол | 16 марта 2025, 14:05 22
«Я аплодирую». Эксперт объяснил, почему Шахтер избавился от украинцев
«Я аплодирую». Эксперт объяснил, почему Шахтер избавился от украинцев

Вячеслав Заховайло прокомментировал трансферную политику донецкого клуба

Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Футбол | 16.03.2025, 13:30
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Чемпион вылетел. Видеообзор матча
Теннис | 16.03.2025, 03:43
Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Чемпион вылетел. Видеообзор матча
Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Чемпион вылетел. Видеообзор матча
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Футбол | 16.03.2025, 09:17
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 5
Футбол
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
15.03.2025, 15:21 5
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
15.03.2025, 02:11 1
Бокс
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31 1
Бокс
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 4
Бокс
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
15.03.2025, 00:21 2
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем