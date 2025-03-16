Сыграет ли Свитолина с Даяной? Жеребьевка для украинок на турнире в Майами
На тысячнике в США выступят четыре украинки: Свитолина, Ястремская, Костюк и Калинина
16 марта состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
Украину в основе одиночного разряда этого тысячника представят четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Свитолина получила 22-й номер посева и пропустит первый раунд.
Во втором круге Элина может сыграть с Ястремской, которая в 1/64 финала поборется против Белинды Бенчич.
Костюк – 23-я сеяная. Она начнет выступления с 1/32 финала, где ей предстоит встретится либо с «нейтралкой» Анастасией Потаповой, либо с теннисисткой из квалификации.
Калинина в 1-м раунда выйдет на корт против Виктории Азаренко. Если Ангелина выиграет у беларуски, то далее сыграет с 15-й сеяной Каролиной Муховой из Чехии.
В квалификации тысячника в Майами продолжает выступления Юлия Стародубцева. Она уже преодолела 1-й круг отбора и вышла в финале квалов.
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