Штутгарт – Байер – 3:4. В любимом стиле после 90-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Бундеслиги 2024/25
16 марта состоялся матч 26-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Штутгарт и Байер.
Поединок прошел на стадионе МХП-Арена. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Леверкузенский колектив уступал 2:3 до 88-й минуты, но сумел вырвать три очка, забив победный гол на 90+4-й минуте.
Бундеслига 2024/25. 26-й тур, 16 марта
Штутгарт – Байер – 3:4
Голы: Демирович, 15, Вольтмейд, 48, Джака, 62 (автогол) – Фримпонг, 56, Хинкапи, 68, Штиллер, 88 (автогол), Шик, 90+4
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2024/25
Главные новости за 16 марта на Sport.ua