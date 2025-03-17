16 марта состоялся матч 26-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Штутгарт и Байер.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

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Леверкузенский колектив уступал 2:3 до 88-й минуты, но сумел вырвать три очка, забив победный гол на 90+4-й минуте.

Бундеслига 2024/25. 26-й тур, 16 марта

Штутгарт – Байер – 3:4

Голы: Демирович, 15, Вольтмейд, 48, Джака, 62 (автогол) – Фримпонг, 56, Хинкапи, 68, Штиллер, 88 (автогол), Шик, 90+4

Видеообзор матча