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Чемпионат Германии
Штутгарт
16.03.2025 20:30 – FT 3 : 4
Байер
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Германия
17 марта 2025, 04:03 |
46
0

Штутгарт – Байер – 3:4. В любимом стиле после 90-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Бундеслиги 2024/25

17 марта 2025, 04:03 |
46
0
Штутгарт – Байер – 3:4. В любимом стиле после 90-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся матч 26-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Штутгарт и Байер.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Леверкузенский колектив уступал 2:3 до 88-й минуты, но сумел вырвать три очка, забив победный гол на 90+4-й минуте.

Бундеслига 2024/25. 26-й тур, 16 марта

Штутгарт – Байер – 3:4

Голы: Демирович, 15, Вольтмейд, 48, Джака, 62 (автогол) – Фримпонг, 56, Хинкапи, 68, Штиллер, 88 (автогол), Шик, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
88’
ГОЛ ! Автогол забил Ангело Штиллер (Штутгарт).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Пьеро Инкапье (Байер).
62’
ГОЛ ! Автогол забил Гранит Джака (Байер).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт).
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Байер Штутгарт видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига Эрмедин Демирович Гранит Джака автогол Джереми Фримпонг Ангело Штиллер Патрик Шик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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