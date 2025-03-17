Флик прописал боссов Барселоны найти замену легенде. Есть три варианта
Каталонцы хотят купить топового форварда
«Барселона» в следующее трансферное окно поставила себе цель найти топового форварда.
По информации Fichajes, главный тренер «сине-гранатовых» Ганс-Дитер Флик попросил руководство клуба начать поиски замены Левандовского. Флик считает необходимым освежить эту позицию в команде.
У каталонцев на карандаше есть три форварда, которых они рассматривают как потенциальную замену польскому голеадору. «Барса» выбирает между Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг», Александером Исаком из «Ньюкасла» и Виктором Дьокерешем из «Спортинга».
Ранее сообщалось, что «Барселона» рискует потерять Ямала.
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