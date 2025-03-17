Флик прописал боссов Барселоны найти замену легенде. Есть три варианта

«Барселона» в следующее трансферное окно поставила себе цель найти топового форварда.

По информации Fichajes, главный тренер «сине-гранатовых» Ганс-Дитер Флик попросил руководство клуба начать поиски замены Левандовского. Флик считает необходимым освежить эту позицию в команде.

У каталонцев на карандаше есть три форварда, которых они рассматривают как потенциальную замену польскому голеадору. «Барса» выбирает между Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг», Александером Исаком из «Ньюкасла» и Виктором Дьокерешем из «Спортинга».

Ранее сообщалось, что «Барселона» рискует потерять Ямала.