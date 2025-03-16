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Испания
16 марта 2025, 00:14 |
909
0

Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»

Голкипер пожаловался на перегруженный график

16 марта 2025, 00:14 |
909
0
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

15 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа пожаловался на перегруженный график чемпионата.

«Это неуважение к Реалу. Очень большая физическая нагрузка, поединок можно было сыграть в воскресенье», – сказал Куртуа.

Ранее эту же проблему описал наставник «сливочных» Карло Анчелотти.

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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Вильярреал - Реал Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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