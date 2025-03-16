Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Голкипер пожаловался на перегруженный график
15 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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После завершения встречи звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа пожаловался на перегруженный график чемпионата.
«Это неуважение к Реалу. Очень большая физическая нагрузка, поединок можно было сыграть в воскресенье», – сказал Куртуа.
Ранее эту же проблему описал наставник «сливочных» Карло Анчелотти.
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